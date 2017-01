10 Jahre iPhone

Am 9. Januar 2007 wandte sich Apple-Boss Steve Jobs mit folgen­den Worten an das Publi­kum der Macworld-Konferenz: »Heute stellen wir Ihnen drei revolu­tio­näre Produkte vor: Das erste ist ein Breitbild-iPod mit Touch­screen. Das zweite ist ein umwäl­zen­des Mobil­te­le­fon. Und das dritte ist ein neues Internet-Kommunikationsgerät, das einen echten Durch­bruch bedeu­tet.« Gemeint waren aber nicht drei unter­schied­li­che Produkte, sondern ein einzi­ges, das all diese Funktio­na­li­tä­ten in sich vereinte; das iPhone. Dass es ein durch­schla­gen­der Erfolg werden würde, war damals nicht abseh­bar. Microsoft-Boss Steve Ballmer war überzeugt, dass sich das Apple-Smartphone nicht sonder­lich verkau­fen wird. Tatsäch­lich hat es dem Smart­phone den Weg in den Massen­markt geebnet. Mathias Brandt

