10 Tipps für virenfreies Online-Shopping

Weihnach­ten ist wieder mal vorbei. Viele haben sich nicht vom Geschen­ke­stress anste­cken lassen, sondern machten es sich zuhause bequem und suchten online das passende Geschenk für ihre Liebs­ten. Online-Shopping hat aber nicht nur zu Weihnach­ten Konjunk­tur. Doch die Bequem­lich­keit sollte nicht dazu verlei­ten, unvor­sich­tig im Netz zu sein: Der Inter­net Security Experte BullGuard gibt 10 Tipps zum siche­ren Online-Shopping.

Öffent­li­ches WLAN meiden.

WLAN-Netze, die öffent­lich zugäng­lich sind, sollten nicht für Online-Shopping genutzt werden – das gilt nicht nur zu Weihnach­ten. Sie sind in der Regel unver­schlüs­selt, sodass prakti­sch jeder über dieses Netz private Daten, wie Log-Ins oder Konto­in­for­ma­tio­nen, abgrei­fen kann.

Compu­ter, Smart­phone und Tablet schüt­zen.

Siche­res Online-Shopping geht nur mit einem siche­ren Compu­ter – besten­falls dem eigenen. Der PC, aber auch das Smart­phone oder Tablet, das für die Einkäufe genutzt wird, sollte mit dem aktuells­ten Viren-, Phishing- und Spamschutz ausge­stat­tet sein. So ist gewähr­leis­tet, dass Passwör­ter und Konto­da­ten nicht ausspio­niert werden. Updates des Betriebs­sys­tems und der Sicher­heits­soft­ware sollten schnellst­mög­lich instal­liert werden, um vom neusten Schutz zu profi­tie­ren.

Nur bei seriö­sen Anbie­tern kaufen.

Der erste Blick auf die Website des Anbie­ters vermit­telt bereits einen guten Eindruck von seiner Serio­si­tät: Ist das Design übersicht­lich oder werden Infor­ma­tio­nen verschlei­ert? Gibt es Recht­schreib­feh­ler? Zudem ist ein Blick auf das Impres­sum Pflicht: Ist eine Adresse und eine Telefon­num­mer angege­ben, über die notfalls Kontakt aufge­nom­men werden kann? Im Zweifel oder vor größe­ren Anschaf­fun­gen ist es ratsam, die Kontakt­da­ten und die Antwort­zeit des Händlers zu testen. Darüber hinaus helfen die offizi­el­len Gütesie­gel von TÜV Safer Shopping, Daten­schutz Cert, Trusted Shops oder das EHI-Siegel.

Commu­nity befra­gen.

Um heraus­zu­fin­den, ob eine Bestel­lung bei einem Anbie­ter guten Gewis­sens getätigt werden kann, ist eine kurze Online-Recherche ratsam: Einfach nach dem Namen des Händlers in Verbin­dung mit den Worten »Kritik« oder »Kunden­mei­nung« suchen und Ergeb­nisse prüfen. Auch ein einge­hen­der Blick auf Empfeh­lung­spor­tale ist aufschluss­reich.

So wenige Daten wie möglich angeben.

Bei der Anmel­dung in einem Online-Shop oder vor einer Bestel­lung werden Kunden um aller­lei Infor­ma­tio­nen gebeten – von Adresse über Geburts­da­tum bis hin zu Konto­da­ten. Käufer sollten jedoch immer nur so viele Daten von sich preis­ge­ben, wie für die Bestel­lung notwen­dig sind. Einmal veröf­fent­lichte Daten sind nicht nur schwer einzu­fan­gen, sondern oft herrscht keiner­lei Trans­pa­renz darüber, was mit den Infor­ma­tio­nen geschieht. Spezi­elle Software wie BullGuard Premium Protec­tion unter­stützt Inter­net­nut­zer dabei ihre Identi­tät online zu schüt­zen.

Kredit­karte nutzen.

Für die Bezah­lung sollten Käufer wenn möglich eine Kredit­karte nutzen. Kredit­kar­ten­un­ter­neh­men unter­stüt­zen ihre Kunden mit diver­sen Sicher­heits­me­cha­nis­men, falls Betrü­ger versu­chen, die Konto­da­ten für krimi­nelle Zwecke zu nutzen. So wird zum Beispiel die Auszah­lung an unseriöse Empfän­ger verhin­dert. In beson­de­ren Fällen können Zahlun­gen sogar wieder zurück­ge­zo­gen werden.

Auf das »s« achten.

Vor der endgül­ti­gen Übertra­gung der Daten und vor Abschluss der Bestel­lung sollten Käufer ein Auge auf die Adress­zeile im Browser werfen: Erscheint dort ein »s«, also »https«, oder auch ein kleines Schloss-Symbol? Dann werden die Daten über eine verschlüs­selte und damit sichere Verbin­dung übertra­gen. Vorsicht: Werden Käufer dazu aufge­for­dert, eine Sicher­heits­aus­nahme zu akzep­tie­ren, ist die Verbin­dung nicht sicher – selbst wenn das »https« oder ein Schloss-Symbol im Browser zu sehen ist.

Starke Passwör­ter wählen.

Starke Passwör­ter sind für die Sicher­heit im Netz ein absolu­tes Muss. Dies gilt vor allem für den Online-Zugriff auf das Bank- oder E-Mail-Konto. Aber auch bei Kunden­kon­ten von Online-Shops werden sensi­ble Daten wie die Bankver­bin­dung gespei­chert. Ein starkes Passwort besteht aus 8-10 Zeichen, Groß- und Klein­buch­sta­ben, Zahlen und Symbo­len. Seriöse Passwort­ma­na­ger helfen beim Erstel­len und Merken komple­xer – und damit siche­rer – Passwör­ter.

Vorsicht vor betrü­ge­ri­schen E-Mails.

Persön­li­che Infor­ma­tio­nen, egal ob finanz- oder perso­nen­be­zo­gene Daten, sollten niemals aufgrund einer Auffor­de­rung per E-Mail preis­ge­ge­ben werden. Betrü­ger versu­chen so, Daten auszu­spio­nie­ren und sie für ihre Zwecke zu nutzen oder zu verkau­fen. Dieses Prinzip nennt sich Phishing, also Diebstahl von persön­li­chen Infor­ma­tio­nen im Inter­net, meist über gefälschte E-Mails. Seriöse Anbie­ter werden Daten nie in dieser Form abfra­gen.

Gadgets schen­ken – aber auf Sicher­heit prüfen.

Der Branchen­ver­band Bitkom bestä­tigt in seiner aktuel­len Studie [1], dass in diesem Jahr bei vielen die neuste Technik unter dem Weihnachts­baum liegen wird. Auf Platz 1 liegt die Spiel­kon­sole, die von 15 Prozent der Befrag­ten verschenkt wird. Gleich dahin­ter schlie­ßen sich Gadgets aus dem Inter­net of Things an: 11 Prozent verschen­ken Fitness­tra­cker, 7 Prozent eine Smart­watch. Um langfris­tig mit diesen Geschen­ken auf der siche­ren Seite zu sein, sollten Schen­kende und Beschenkte die folgen­den drei Tipps beher­zi­gen:

Nicht auf vermeint­lich günstige Preise herein­fal­len: Billig­an­bie­ter sparen meist an der Sicher­heit.

Sich mit der Technik ausein­an­der­set­zen: Eine einge­hende Prüfung der Sicher­heits­ein­stel­lung ist ratsam, um zu verhin­dern, dass persön­li­che Daten ungewollt ins Inter­net übertra­gen werden.

Default-Passwort ändern: Viele Gadgets werden mit einem Standard-Passwort ausge­lie­fert. Für Hacker ist es ein Leich­tes, die gängigs­ten Default-Passwörter durch­zu­tes­ten und sensi­ble Daten auszu­spio­nie­ren.

[1] http://ap-verlag.de/viele-schaffen-sich-zum-fest-digitale-technik-an/29013/