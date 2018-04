100 Milliarden Plastiktüten – allein in der EU

Derzeit werden in den Ländern der EU pro Jahr schätzungsweise 100 Milliarden Plastiktüten pro Jahr verbraucht. Zu viel für die Europäische Kommission, die den Verbrauch von Plastiktüten bis 2025 auf 40 pro Jahr und Person reduzieren will. Ein Ziel das Deutschland schon fast erreicht hat, wie die Grafik von Statista zeigt. 2016 wurden hierzulande laut Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung 3,7 Milliarden Plastiktüten verbraucht – das entspricht einem Pro-Kopf-Konsum von 45 Tüten. Auch eine aktuelle Umfrage von TNS Infratest im Auftrag des Deutschen Verpackungsinstituts unterstreicht, dass Kunststofftragetaschen bei den Verbrauchern nicht unbedingt en vogue. Demnach nutzen 80,4 Prozent der Befragten recyclebare oder wiederverwendbare Tragehilfen wie Papiertüten, Jutebeutel oder Rucksäcke. Nur 4,5 Prozent gaben an, im Laden Plastiktüten zu kaufen. Allerdings scheint das Umweltbewusstsein nicht in allen Altersgruppen gleich stark ausgeprägt zu sein – Verbraucher zwischen 16 und 24 Jahren greifen dreimal häufiger zur Plastiktüte. Mathias Brandt

