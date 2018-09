14. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage: ELO präsentiert kollaborative Lösungen

Der ECM-Hersteller ELO Digital Office präsentiert auf den 14. Stuttgarter Wissensmanagement-Tagen als Platinsponsor seine Softwarelösungen für Wissensmanagement und Zusammenarbeit. Im Rahmen des vielfältigen Vortragsprogramms wird der Leiter der ELO Business Solutions Nils Mosbach am 24.10. eine Keynote halten und über den Aufbau von Wissensräumen referieren. Darüber hinaus ist ELO auf der begleitenden Fachmesse mit einem Stand vertreten und gibt Einblicke in seine kollaborativen Lösungen sowie in das gesamte Produktportfolio.