166 Millionen nutzen Snapchat täglich - Snap macht massive Verluste

Die Zahl der täglichen Snapchat-Nutzer ist im vergangenen Jahr auf 166 Millionen gestiegen, das entspricht einem Plus von fünf Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit wächst die Foto-App schon das dritte Quartal in Folge nur einstellig. Im wichtigen nordamerikanischen Heimatmarkt konnten nur drei Millionen neue Nutzer hinzugewonnen werden – so viele wie in Europa. Im Rest der Welt stagniert das Wachstum sogar. Damit bleibt Snapchat nicht nur hinter den Erwartungen der Analysten zurück, sondern auch hinter der Konkurrenz. Instagram Stories kommt aktuell laut Techcrunch auf 200 Millionen täglich aktive Nutzer. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/4917/taeglich-aktive-nutzer-von-snapchat/

Snap-Quartalszahlen: Snap verbucht massive Verluste

2,2 Milliarden US-Dollar Verlust stehen bei Snap für das vergangene Quartal in den Büchern. Davon entfallen zwar zwei Milliarden auf Aktienoptionen im Zuge des Börsengangs, aber selbst ohne diese Einmal-Belastung hat das Unternehme hinter der Foto-App Snapchat seine Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal verdoppelt. Auch die Umsatzzahlen blieben mit 149,7 Millionen US-Dollar hinter den Erwartungen der Analysten zurück. An der Börse lösten die neuen Geschäftszahlen einen Kurssturz aus: Die Snap-Aktie verlor nachbörslich rund 20 Prozent an Wert. Viele Investoren dürften sich nun in ihrer Befürchtung, dass Snap nicht wirklich börsenreif ist, bestätigt sehen. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9347/quartalszahlen-von-snap/