2016: Online-Shopper gaben im Schnitt 1.280 Euro aus

5 Prozent gehen täglich im Web auf Shopping-Tour.

Auslän­di­sche Online-Shops werden von drei Vierteln angesteu­ert.

Deutsche Online-Shopper haben 2016 im Schnitt 1.280 Euro bei ihren Einkäu­fen im Web ausge­ge­ben. Das hat eine reprä­sen­ta­tive Umfrage im Auftrag des Digital­ver­bands Bitkom unter 1.166 Inter­net­nut­zern ab 14 Jahren ergeben. Ein Fünftel (22 Prozent) gab an, im zurück­lie­gen­den Jahr zwischen 500 und 1.000 Euro ausge­ge­ben zu haben, ein gutes Viertel (29 Prozent) der Befrag­ten hat zwischen 1.000 und 2.500 Euro ausge­ge­ben. Jeder Sechste (16 Prozent) kaufte online für mehr als 2.500 Euro ein. »Auch für 2017 stehen die Zeichen im E-Commerce auf Wachs­tum«, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohle­der.

96 Prozent der Befrag­ten gaben an, in den vergan­ge­nen zwölf Monaten etwas im Inter­net gekauft oder gebucht zu haben – ohne Ausnahme quer durch alle Alters­klas­sen. Online-Shopping wird vom Einzel- zum Regel­fall: 5 Prozent kaufen täglich im Web ein und jeweils 15 Prozent shoppen einmal oder mehrmals pro Woche online.

Online-Shops im Ausland

Dabei entde­cken viele Verbrau­cher auch Online-Shops im Ausland für sich: Sieben von zehn Online-Einkäufern (72 Prozent) haben schon einmal bei einem Händler außer­halb Deutsch­lands etwas gekauft oder gebucht. 8 Prozent tun dies regel­mä­ßig, 54 Prozent gelegent­lich. Online-Shops im europäi­schen Ausland liegen mit 74 Prozent in der Kunden­gunst ganz oben, danach folgen asiati­sche (49 Prozent) und nordame­ri­ka­ni­sche Shops (40 Prozent). Aller­dings hat auch ein Viertel (25 Prozent) der Online-Shopper noch nie etwas in auslän­di­schen Shops gekauft.

Was kostet die Welt? – Deutsche Online-Shopper kaufen inter­na­tio­nal

Übersee ist vermeint­lich weit weg, doch zum Online-Shoppen nah und attrak­tiv genug für deutsche Schnäpp­chen­jä­ger. 58 Prozent der deutschen Online-Käufer bestel­len Produkte und Marken bereits inter­na­tio­nal. Dabei spielen vor allem günsti­gere Preise sowie die Nicht-Erhältlichkeit hierzu­lande eine Rolle. Zu diesem Ergeb­nis kommt eine internet-repräsentative Studie [2] unter mehr als 5.000 deutschen Internet-Nutzern.

Radius erwei­tern

Deutsche Online-Einkäufer machen keinen Halt vor der Landes­grenze: 67 Prozent kaufen bereits bei europäi­schen Online-Shops ihre Lieblings­marke oder haben zumin­dest Inter­esse daran. 56 Prozent tun dies auch außer­halb Europas und bestel­len Produkte aus Übersee bezie­hungs­weise zeigen sich aufge­schlos­sen, dies in Zukunft zu tun. »Wir stellen fest, dass inzwi­schen viele Online-Shopper ihren Radius erwei­tern, wenn sie online einkau­fen. Die Scheu vor dem Klick auf den Kaufen-Button im Ausland sinkt mit zuneh­men­der E-Commerce-Erfahrung immens«, so Daniela Zimmer, Programm­lei­te­rin der Inter­net World. Die meisten haben Einkaufs­er­fah­run­gen inner­halb Europas: 54 Prozent haben schon öfter bei einem europäi­schen Online-Shop bestellt, außer­eu­ro­päi­sch sind es immer­hin 41 Prozent. Sehr oft werden Produkte gekauft, die in Deutsch­land nicht erhält­lich sind, so das Motiv der Mehrheit von 90 Prozent. Auch das Preis­ar­gu­ment ist für die Deutschen ausschlag­ge­bend, bei auslän­di­schen Shops auf Schnäpp­chen­jagd zu gehen: 83 Prozent gaben an, sie können im Ausland online zu günsti­ge­ren Preisen einkau­fen als in Deutsch­land.

Das Profil: Männlich, jung, gebil­det

Die Studie ergab zudem einige inter­es­sante Aspekte hinsicht­lich der Web-Shopper, die weltweit im Netz bestel­len. 58 Prozent sind Männer, knapp ein Drittel ist jünger als 30 Jahre alt. 63 Prozent haben als Schul­ab­schluss Abitur. Und sie sind vertraut im Umgang mit mobilen Geräten: 87 Prozent besit­zen Smart­pho­nes und 58 Prozent Tablet-Geräte, was deutlich mehr ist als in der Internet-Gesamtnutzerschaft.

Inter­na­tio­nal Shoppen unter Vorbe­halt

Insge­samt sind sich die inter­na­tio­na­len Web-Shopper durch­aus auch der nicht kalku­lier­ba­ren Risiken bewusst. 63 Prozent sagen, dass hohe Versand­kos­ten abschre­ckend sind, 60 Prozent scheuen versteckte Kosten wie beispiels­weise Bank- oder Zollge­büh­ren. Im Vergleich dazu spielen Sicher­heits­as­pekte die weit weniger bedeu­tende Rolle: Nur 24 Prozent sind der Meinung, dass der Auslands­zah­lungs­ver­kehr unsicher erscheint und ledig­lich 32 Prozent gaben an, um die Sicher­heit ihrer persön­li­chen Daten besorgt zu sein. Insbe­son­dere die jungen Nutzer haben die größe­ren Vorbe­halte hinsicht­lich des weltwei­ten Online-Shoppings. So scheuen über drei Viertel der Unter-30-Jährigen die hohen Versand­kos­ten, 57 Prozent haben Angst vor der Kosten­ex­plo­sion bei etwai­gen Retou­ren.

[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Bitkom durchgeführt hat. Dabei wurden 1.166 Internetnutzer ab 14 Jahren im Dezember 2016 befragt. Die Umfrage ist repräsentativ. Die Fragestellungen lauteten: »Haben Sie in den letzten 12 Monaten online, also im Internet, etwas gekauft oder etwas gebucht?«, »Wie häufig kaufen Sie in der Regel online etwas ein?«, »Wenn Sie einmal an das gesamte Jahr 2016 denken: Wie hoch waren beziehungsweise werden Ihre Ausgaben für Online-Käufe schätzungsweise sein?«, »Haben Sie schon einmal bei einem Online-Händler außerhalb Deutschlands etwas gekauft oder gebucht?« und »Wo haben Sie bereits Produkte oder Dienstleistungen bestellt?«.