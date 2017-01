2017 sollen über eine Million neue Jobs in der Eurozone entstehen

Prognose für 2017: 215.000 zusätz­li­che Jobs in Deutsch­land.

Krise in der Eurozone: Anstieg der Erwerbs­lo­sig­keit um 4,5 Millio­nen seit 2007.

Während in Deutsch­land immer neue Beschäf­ti­gungs­re­korde erzielt werden, ist die Arbeits­lo­sig­keit in vielen anderen Ländern der Eurozone nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. So stieg die Zahl der Erwerbs­lo­sen in der gesam­ten Eurozone im vergan­ge­nen Jahrzehnt um 4,5 Millio­nen – ohne Deutsch­land liegt der Anstieg sogar bei 6,2 Millio­nen. Beson­ders stark betrof­fen vom Jobab­bau waren Spanien und Italien, wo die Zahl der Erwerbs­lo­sen um 1,8 bezie­hungs­weise 1,5 Millio­nen stieg. Die negativste Entwick­lung verzeich­nete aber Griechen­land – mit einem Anstieg der Erwerbs­lo­sen­quote von 8,4 auf 23,4 Prozent.

»Die Länder der Eurozone sind im vergan­ge­nen Jahrzehnt wirtschaft­lich massiv ausein­an­der­ge­drif­tet«, stellt Lorentz fest. »Der zum Teil drasti­sche Anstieg der Arbeits­lo­sig­keit in den Ländern im Süden Europas auf der einen Seite und die gute bis sehr gute Entwick­lung in einigen nördli­chen Ländern hat zu innen­po­li­ti­schen Verwer­fun­gen in den Krisen­län­dern, aber auch zu erheb­li­chen politi­schen Spannun­gen zwischen den Staaten geführt. Dass die Europäi­sche Union heute ein so wenig einheit­li­ches Bild abgibt, hat auch mit der sehr hetero­ge­nen Entwick­lung der Volks­wirt­schaf­ten zu tun.«

Für Lorentz bleibt der Abbau der Arbeits­lo­sig­keit die vordring­li­che Aufgabe: »Arbeits­lo­sig­keit und Perspek­tiv­lo­sig­keit führen zu Politik­ver­dros­sen­heit, gefähr­den den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt und berei­ten Natio­na­lis­mus und Extre­mis­mus den Boden.« Gerade Deutsch­land als europäi­sche Führungs­na­tion sei in der Pflicht, weitere Impulse für eine wirtschaft­li­che Erstar­kung und den Abbau der Arbeits­lo­sig­keit zu geben.

Trotz der weltwei­ten Wirtschafts- und Finanz­krise und der europäi­schen Schul­den­krise wuchs die Beschäf­ti­gung in Deutsch­land im vergan­ge­nen Jahrzehnt konti­nu­ier­lich und erreichte im Jahr 2016 erneut Rekord­ni­veau: Im Jahres­durch­schnitt waren 43,5 Millio­nen Bundes­bür­ger in Deutsch­land erwerbs­tä­tig – damit sind in den vergan­ge­nen zehn Jahren hierzu­lande 3,2 Millio­nen zusätz­li­che Jobs entstan­den. Allein im letzten Jahr sind in Deutsch­land per Saldo 440.000 Jobs hinzu­ge­kom­men.

Während die Beschäf­ti­gung massiv stieg, ging umgekehrt die Erwerbs­lo­sig­keit kräftig zurück: Lag die Erwerbs­lo­sen­quote (nach der Berech­nungs­me­thode der Inter­na­tio­na­len Arbeits­or­ga­ni­sa­tion) im Jahr 2007 bei 8,6 Prozent, verzeich­nete Deutsch­land im Jahr 2016 eine durch­schnitt­li­che Erwerbs­lo­sen­quote von 4,2 Prozent – die Quote hat sich also inner­halb von zehn Jahren mehr als halbiert. Mit dieser rundum positi­ven Bilanz steht Deutsch­land europa­weit aller­dings weitge­hend allein da – denn in dem Zeitraum, in dem die Zahl der Arbeits­lo­sen in Deutsch­land um knapp 1,7 Millio­nen gesun­ken ist, ist sie in den übrigen Eurozonen-Ländern um 6,2 Millio­nen gestie­gen.

Der Höhepunkt der Krise ist aber inzwi­schen überwun­den – so sank die Zahl der Arbeits­lo­sen im Jahr 2016 im beson­ders betrof­fe­nen Spanien um 385.000. Für das kommende Jahr wird sogar ein Rückgang um 460.000 prognos­ti­ziert. In der gesam­ten Eurozone sollen im Jahr 2017 fast 1,3 Millio­nen zusätz­li­che Jobs entste­hen, die Arbeits­lo­sen­quote soll von 10,1 auf 9,5 Prozent sinken. Zum Vergleich: Im Jahr 2013, auf dem Höhepunkt der Krise, betrug sie 12,0 Prozent.

Das sind Ergeb­nisse einer Analyse der Prüfungs- und Beratungs­ge­sell­schaft EY, die auf Zahlen des europäi­schen Statis­tik­amts Eurostat und des Wirtschafts­for­schungs­in­sti­tut Oxford Econo­mics beruht.