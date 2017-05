2020: Die digitalen Märkte

BMW plant für 2018 einen Online-Shop für Pkws. Zu Recht: Der E-Commerce Markt boomt. In 2016 wurden im Bereich E-Commerce 50,7 Milliarden € in Deutschland umgesetzt, 2020 sollen es 69,1 Milliarden € werden. Welche anderen digitalen Märkte sind in Deutschland relevant? Welcher Umsatz wird in diesen Märkten generiert?

Antworten liefert der Digital Market Outlook in seinem Report in a Page [1]:

Umsätze der wichtigsten digitalen Märkte:

E-Commerce

E-Travel

Digital Advertising

Connect Car

E-Services

Digitale Medien

Smart Home

Quick Facts

Im Bereich E-Commerce ist Unterhaltungselektronik das größte Segment mit einem Umsatz von 11,7 Milliarden € in 2016, gefolgt von Bekleidung (8,4 Milliarden €)

Der durchschnittliche deutsche Online-Shopper kauft für etwa 336 € im Jahr Bekleidung online

Lebensmittel & Drogerieartikel haben das größte Wachstum im Bereich E-Commerce mit einer jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich etwa 12 % (2016-20)

Am eifrigsten shoppen die Briten online mit einer Nutzerpenetration von 80,9 %, gefolgt von Deutschland (78,6 %) und den USA (78,3 %)

Im Bereich E-Commerce steht China 2017 umsatzmäßig an der Spitze (423,5 Milliarden €), Platz zwei geht an die USA (318,6 Milliarden €) und dann kommt Großbritannien (83,9 Milliarden €)

https://cdn1.statista.com/static/mail/attachments/DMO_Poster_DE_2017.pdf

[1] statista.com/outlook