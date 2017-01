6 Tipps für die Internationalisierung Ihres E-Commerce-Shops

Das eigene Unter­neh­men und dessen Vertrieb inter­na­tio­nal auszu­rich­ten, war noch nie so einfach wie heute – solange man berück­sich­tigt, dass jedes Land seine eigenen Anfor­de­run­gen an einen Online-Shop stellt. Was Unter­neh­men bei der Inter­na­tio­na­li­sie­rung ihres digita­len Geschäfts­mo­dells alles beach­ten sollten – sowohl intern als auch extern – fasst die Diva-e Digital Value Enter­prise GmbH in den folgen­den Tipps zusam­men.

Externe Rahmen­be­din­gun­gen analy­sie­ren:

Führen Sie eine Länder­ana­lyse durch:

Wer mit seinem E-Commerce-Auftritt im Ausland Erfolg haben möchte, sollte sich über länder­spe­zi­fi­sche Beson­der­hei­ten infor­mie­ren. Dazu zählen kultu­relle Aspekte, aber auch Markt­reife und -poten­zial. Welchen Stellen­wert hat der Online-Handel in dem jewei­li­gen Land? Wie sieht die Wettbe­werbs­si­tua­tion aus? Und wie viele poten­zi­elle Kunden gibt es in meinem Markt? Machen Sie sich ein Bild von der Infra­struk­tur des Landes:

Ob und wie schnell die Ware dem Kunden im jewei­li­gen Land zur Verfü­gung stehen kann – sei es als Angebot online oder nach Bestel­lung –, ist vorab zu klären. Wie sieht der Inter­net­zu­gang für die Bevöl­ke­rung aus? Ist das Inter­net auch mobil nutzbar? Und wie sehen die im Land vorherr­schende Infra­struk­tur und die entspre­chen­den Möglich­kei­ten aus, die Ware zum Empfän­ger zu beför­dern? Landes­größe und Logis­tik­netze spielen hier eine große Rolle. Infor­mie­ren Sie sich über die recht­li­chen und inhalt­li­chen Anfor­de­run­gen:

Bevor man mit dem eigenen Online-Shop im Ausland durch­star­tet, gilt es, die gesetz­li­chen Rahmen­be­din­gun­gen des jewei­li­gen Landes zu kennen. Gibt es zum Beispiel spezi­elle Regelun­gen, die den Handel betref­fen, etwa Produktdeklarations- und Kennzeich­nungs­pflich­ten? Wie sehen die daten­schutz­recht­li­chen Bestim­mun­gen aus? Welche Zahlme­tho­den sollten in welchem Land angebo­ten werden und was gilt es dabei zu beach­ten?

Interne Anfor­de­run­gen kennen und erfül­len:

Bestim­men Sie einen kaufmän­ni­sch Verant­wort­li­chen:

Ein Geschäfts­mo­dell zu inter­na­tio­na­li­sie­ren, ist ein Projekt, das alle Unter­neh­mens­be­rei­che betrifft. Bestim­men Sie am besten einen Haupt­ver­ant­wort­li­chen pro Region oder Land, der als zentra­ler Ansprech­part­ner im Regio­nal­büro Zugriff auf die notwen­di­gen Ressour­cen hat und die entspre­chen­den Marketing- und Logis­tik­pro­zesse steuern kann. Sensi­bi­li­sie­ren Sie Ihr Team:

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Team in der Unter­neh­mens­zen­trale frühzei­tig mit den neuen inter­na­tio­na­len Anfor­de­run­gen vertraut machen und für die jewei­lige Landes­kul­tur sensi­bi­li­sie­ren. Dabei kann es hilfreich sein, dem Team auch Mitar­bei­ter mit inter­na­tio­na­ler Erfah­rung und Kultur­ex­per­ten zur Seite zu stellen. Haben Sie mögli­che Risiken immer im Blick:

Mit dem eigenen Business zu expan­die­ren, birgt immer Risiken. Um diese so klein wie möglich zu halten, gilt es, sie genau zu kennen. Könnte es beispiels­weise Probleme bei der Beschaf­fung der Ware geben? Was muss man bezüg­lich Wechsel­kurs­schwan­kun­gen beach­ten? Und gibt es Daten-Sicherheitsrisiken, die dem Unter­neh­men schaden könnten?

Diese Tipps sind ein Auszug aus dem aktuel­len Diva-e E-Commerce Blueprint Vol. 4 »Inter­na­tio­na­li­sie­rung. Grenzen­lose Chancen für Ihr digita­les Business«. Der Ratge­ber beinhal­tet wichtige Tipps für Unter­neh­men, die mit ihrem digita­len Geschäfts­mo­dell inter­na­tio­nal expan­die­ren wollen – von aktuel­len Trends über die richtige Planung bis zu ausführ­li­chen Länder­po­ten­zi­al­ana­ly­sen. Inter­es­sen­ten können den Ratge­ber hier kosten­los anfor­dern: www.diva-e.com/blueprint.