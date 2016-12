68 Prozent der eingereichten Ideen in die Tat umgesetzt

Die Ergeb­nisse des Trend­ba­ro­me­ters 2016 – eine Befra­gung der Teilneh­me­rin­nen und Teilneh­mer des »Gründer­wett­be­werb – IKT Innova­tiv« – belegen: Über zwei Drittel der im Jahr 2015 einge­reich­ten Ideen­kon­zepte wurden in der Zwischen­zeit in die Tat umgesetzt [1]. Und das, obwohl Gründe­rin­nen und Gründer aus der IKT-Branche meist vor beson­ders großen Heraus­for­de­run­gen bei der Existenz­grün­dung stehen. Neben dem oftmals hohen Bedarf an spezia­li­sier­tem Fachper­so­nal fallen für die Existenz­grün­dung im IKT-Bereich beson­ders hohe Kosten an. Aber auch der einge­schränkte Zugang zum Markt und die fehlende Vernet­zung sind Hemmnisse für einen erfolg­rei­chen Start des eigenen Unter­neh­mens.

Hilfe für Gründer

Start-ups aus der Techno­lo­gie­bran­che benöti­gen meist größere finan­zi­elle Ressour­cen als in anderen Branchen. Für die teuren techno­lo­gi­schen Innova­tio­nen greifen Gründe­rin­nen und Gründer nicht selten auf eigene Erspar­nisse zurück – doch die reichen oft nicht aus. Da sich die Produkte und Dienst­leis­tun­gen weniger an den Endver­brau­cher, sondern an die Indus­trie richten, fehlt den jungen Teams dazu häufig noch der Zugang zum entspre­chen­den Markt.

Gerade in der ersten Phase der Gründung unter­stützt der Gründer­wett­be­werb des Bundes­wirt­schafts­mi­nis­te­ri­ums junge Start-ups – mit Erfolg. Jährlich werden bei dem Gründer­wett­be­werb rund 500 Ideen­kon­zepte einge­reicht. Laut Trend­ba­ro­me­ter 2016 wurden von den einge­reich­ten Ideen­kon­zep­ten des Jahres 2015 insge­samt 68 Prozent in die Tat umgesetzt. Gehol­fen wurde den Gründe­rin­nen und Gründer dabei mit einer Kombi­na­tion aus finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung, einem Pool aus Coaches und Exper­ten, die mit Rat zur Seite stehen, sowie einem breiten Netzwerk aus der Wirtschaft.

»Rückwir­kend betrach­tet können wir sicher­lich behaup­ten, dass sich der ›Gründer­wett­be­werb – IKT Innova­tiv‹ im IKT-Bereich sehr gut etabliert hat. Das wollen wir mit dem ›Gründer­wett­be­werb – Digitale Innova­tio­nen‹ in den kommen­den Jahren fortfüh­ren.«, erzählt Wolfram Groß, Leiter des Ideen­wett­be­werbs des Bundes­mi­nis­te­ri­ums für Wirtschaft und Energie (BMWi). »Von den einge­reich­ten Bewer­bun­gen aus dem Jahr 2015 haben wir mit 68 Prozent umgesetz­ter Ideen einen Rekord­wert erreicht. Die finan­zi­elle Unter­stüt­zung durch den Gewinn des Wettbe­werbs sowie die ideelle Unter­stüt­zung durch das Exper­ten­netz­werk verhel­fen den Gründe­rin­nen und Gründern zu einem langfris­ti­gen und stabi­len Erfolg für ihre Unter­neh­mens­grün­dung. Dadurch schaf­fen sie auch Arbeits­plätze. Schon ein Jahr nach der Gründung beschäf­ti­gen die Start-ups im Durch­schnitt über zwei feste und mehr als einen freien Mitar­bei­ter.«

[1] Das Trendbarometer »Junge IKT-Wirtschaft 2016« ist eine Erhebung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum »Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen«. Befragt wurden junge IKT-Unternehmen, die in den Jahren 2011 bis 2015 am Gründerwettbewerb teilgenommen haben, zu ihrer wirtschaftlichen Situation, ihren Erwartungen für die Zukunft und den Rahmenbedingungen für Start-ups. Die Publikation steht zum Download unter folgendem Link zur Verfügung: Trendbarometer 2016

Über den »Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen«

Der »Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen« ist ein Ideenwettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi), der in zwei Phasen verläuft. In der ersten Phase können sich IKT-Start-ups mit einer kurzen Ideenskizze bewerben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine schriftliche Einschätzung ihrer Gründungsidee hinsichtlich Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken. Die Top-50 der ersten Runde haben in Phase 2 die Möglichkeit, ihr Konzept zu überarbeiten. Ausgezeichnet werden schließlich bis zu sechs Gründungsideen mit Hauptpreisen von jeweils 32.000 Euro. Darüber hinaus werden bis zu fünfzehn weitere Gründungsideen mit jeweils 7.000 Euro ausgezeichnet. Jährlich finden zwei Wettbewerbsrunden statt. In der aktuellen Wettbewerbsrunde wurde Mitte November die Phase 2 gestartet. Alle Start-ups, die von der Jury aufgefordert werden, haben bis zum 2. Januar 2017 Zeit, Ihre Ideenskizzen zu überarbeiten. Die Preisträger werden auf der CeBIT 2017 ausgezeichnet.