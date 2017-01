Ab wann kommen selbstfahrende Autos?

Selbst­fah­rende Autos oder autono­mes Fahren sind heute schon Reali­tät. Google beispiels­weise hat mit seinen Fahrzeu­gen im Testbe­trieb bereits über drei Millio­nen Kilome­ter auf öffent­li­chen Straße zurück­ge­legt. Die Autos des Suchmaschinen-Riesen gehören zur SAE-Klasse 3.

Die SAE (ein inter­na­tio­na­ler Verband von Autoin­ge­nieu­ren) unter­teilt automa­ti­sier­tes Fahren in fünf Stufen. Unter Stufe 1 und 2 fallen Assis­tenz­sys­teme – der Fahrer muss jeder­zeit direkt auf die Verkehrs­si­tua­tion reagie­ren können. Ab Stufe 3 überwacht das Auto den Verkehr selbst­stän­dig, ab Stufe 4 muss der Fahrer auch im Notfall nicht mehr eingrei­fen.

Die wohl bekann­teste Marke im Zusam­men­hang mit autono­men Fahren ist Tesla. Das Unter­neh­men wirbt damit, dass seine Fahrzeuge bereits 200 Millio­nen Straßen­ki­lo­me­ter bewäl­tigt haben. Aller­dings gehören die Tesla-Fahrzeuge nur zur SAE-Klasse 2. Obwohl die Fahrzeuge nur teilau­to­nom sind, kam es Ende Juni zu einem ersten Todes­fall. Ein 62-Jähriger starb am Steuer seines Tesla S, bei einge­schal­te­tem »Autopi­lot«.

Dieser Vorfall hat auch die Debatte erneut angefeu­ert, wie sicher selbst­fah­rende Autos sind und sein müssen. Eine Studie der RAND Corpo­ra­tion zeigt, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis dazu valide Beweise vorlie­gen. Demnach müssen autonome Fahrzeuge 443 Millio­nen Kilome­ter zurück­lie­gen, um statis­ti­sch bewie­sen maximal so viele Todes­fälle zu produ­zie­ren wie mensch­li­che Fahrer.

Fahrzeug­her­stel­ler und Tech-Unternehmen – allen voran Tesla – hält das aber nicht davon ab, die Einfüh­rung von selbst­fah­ren­den Autos der Klassen drei und aufwärts voran­zu­trei­ben, wie die Grafik mit Daten der Strate­gie­be­ra­tung LSP Digital zeigt. Spätes­tens ab 2020 rechnen Exper­ten mit der breiten Verfüg­bar­keit im weltwei­ten Massen­markt. Mathias Brandt

Was tun, wenn das Auto alleine fährt

Selbst­fah­rende Autos sind eines der großen Themen auf der diesjäh­ri­gen Consu­mer Electro­nics Show (CES) in Las Vegas. Noch aber sind fahrer­lose Fahrzeuge ein gutes Stück von der Markt­reife entfernt. Aber wenn – in vermut­lich naher Zukunft – die neue Techno­lo­gie reibungs­los funktio­niert, wissen die Deutschen laut einer aktuel­len Deloitte-Studie auf jeden Fall, was sie mit der neuen Freiheit anfan­gen wollen. Demnach würden Autofah­rer die Extra­zeit für alles Mögli­che von Social Media über Schla­fen bis hin zur Schön­heits­pflege nutzen. Mathias Brandt

Die Grafik zeigt, was Autofah­rer mit der durch autono­mes Fahren gewon­ne­nen Zeit anfan­gen würden.

