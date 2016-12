Abseits der Millionenverträge: Was Fußballer verdienen

Aktuelle Enthül­lun­gen zeigen, dass es nicht ganz einwand­frei zugeht im Milli­ar­den­busi­ness Fußball. Es ist von Steuer­hin­ter­zie­hung und Brief­kas­ten­fir­men die Rede. Eine aktuelle Studie der inter­na­tio­na­len Spieler­ge­werk­schaft FIFPro zeigt aber auch: Weltweit kassie­ren nur zwei Prozent der Profis mehr als 720.000 US-Dollar im Jahr. Ronaldo, Özil und Co. sind also eher die Ausnahme.

Für die Studie wurden fast 14.000 Spieler aus 87 Ligen in 54 Ländern befragt. Fast die Hälfte verdient weniger als 1.000 Dollar im Monat, wie die Grafik von Statista zeigt. Knapp 30 Prozent haben ein Gehalt von bis zu 4.000 Dollar und 11,5 Prozent verdie­nen bis zu 8.000 Dollar. Die Urheber der Studie merken zwar an, dass die Lebens­hal­tungs­kos­ten nicht mit einbe­rech­net wurden und die Daten der großen Fußball­na­tio­nen Deutsch­land, England und Spanien fehlen. Aller­dings flossen aus Frank­reich und Italien belast­bare Daten ein, die zeigen, dass es auch hier nicht immer so glamou­rös zugeht, wie viele glauben. Die Aussage der Studie bleibt: Ein Großteil der Profi­fuß­bal­ler muss mit niedri­gem Verdienst, kurzen Vertrags­lauf­zei­ten und verspä­te­ten Zahlun­gen leben – also finan­zi­el­ler Unsicher­heit. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/7072/was-fussballer-verdienen/