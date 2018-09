Alaris bietet höhere Flexibilität mit neuer Software-Subskription und Professional Services

Alaris, ein Geschäftsbereich von Kodak Alaris, erweitert sein Portfolio um mehrere Optionen. Das Unternehmen präsentiert ein neues Subskriptionsmodell für seine Scanlösungen. Es ist eine kostengünstige und flexible Alternative zu den dauerhaften Lizenzoptionen. Mit »Alaris Professional Services« werden Dienstleistungen angeboten, die optimale, integrierte Erfassungsprozesse gewährleisten. Darüber hinaus wird ein neuer Desktopscanner mit integrierter Bildverarbeitungstechnologie zum Einstiegspreis vorgestellt.

Die Alaris Capture Pro Software und die Alaris Info Input Solution sind nun als einjährige Subskription erhältlich, zusätzlich zu den existierenden unbefristeten Lizenzoptionen.

Finanzierbarkeit ist ein Hauptvorteil für Kunden

Laut einer Umfrage von IDC sind die Anschaffungskosten von Lösungen die größte Hürde für Unternehmen, wenn dokumentenbasierte Workflows automatisiert werden sollen.. Ein Subskriptionsmodell bietet eine niedrigere Einstiegsbarriere. Kunden können per Umverteilung zahlen und Ausgaben nach der Nutzung der Software ausrichten, anstatt im Voraus Kapital zu binden. (IDC Whitepaper, im Auftrag von Kodak Alaris, Automatisieren Sie Ihren Informationserfassungs-Workflow, August 2017)

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Preisgestaltung auf Subskriptionsbasis Kunden die Flexibilität gibt, aufzustocken oder zu verringern, basierend auf den Anforderungen des Unternehmens.

»Alaris ist bestrebt, sowohl Kunden zu unterstützen, die unbefristete Lizenzen kaufen, als auch diejenigen, die ein Modell auf Subskriptionsbasis bevorzugen«, sagte Don Lofstrom, President & General Manager von Alaris, ein Geschäftsbereich von Kodak Alaris.

Den Nutzen durch Alaris Professional Services erweitern

Professional Services erweitern den Nutzen, den ein Scanner von Alaris mit sich bringt. Alaris bietet ein hohes Maß an Fachwissen in der Bildwissenschaft und liefert technische sowie operative Unterstützung. Kunden erhalten Support bei der Planung, Aktualisierung und Optimierung von Dokumentenerfassungslösungen.

Alaris Professional Services beinhalten:

Technische Ressourcen für den Umzug von Scannern, Produktinstallation und Konfiguration..

Hochwertige Technologieservices wie IT-Systemdiagnosen und Anpassungen, die spezialisiertes Wissen über Erfassungssysteme, IT-Infrastruktur und -Prozesse erfordern.

Strategische Beratungsservices, die ein Konzept für bedeutende Veränderungen an der Geschäftsumgebung des Kunden liefern, z. B. Systemintegrationspläne und Lösungsarchitektur.

Taktische Beratung, inklusive Schulungs- und Optimierungsservices, die sich darauf konzentrieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Alaris Professional Services sind nun in den USA, in Kanada und EMEA erhältlich und werden in den kommenden Monaten auch in anderen Regionen verfügbar sein.

Die mehrstufigen Vor-Ort-Services von Alaris liefern Produktivität und Sicherheit

Der Reparatur- und Wartungsservice ist einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile von Alaris. Neue mehrstufige Vor-Ort-Servicepläne sind darauf zugeschnitten, die Investition zu maximieren. Der Kunde kann aus klar definierten Optionen wählen und so genau den Service erhalten, der seinen Ansprüchen entspricht.

»Unser Außen- und Remoteserviceteam wird stetig geschult, um die Anforderungen von mehr als 100.000 Alaris- und OEM-Scannern auf der ganzen Welt zu erfüllen«, sagt Lofstrom. »Unsere First-Time Fix Rate von 91 % zeigt, dass unsere Experten Probleme nicht nur richtig lösen, sondern dies auch mit einer minimalen Unterbrechung für das Geschäft unserer Kunden tun. Alaris ist ISO-9001 zertifiziert und wir verwenden nur originale Ersatzteile. Unsere einzigartige Fähigkeit, unseren Kunden auf der ganzen Welt mit Reaktionsfähigkeit, technischer Genauigkeit und Professionalität zu begegnen, ist in unserer Branche unübertroffen.«

Ausgezeichnete Scanner unterstützen das IN2 Ecosystem

Alaris erweitert seine ausgezeichnete S2000 Scannerlinie um den Alaris S2040 Scanner. Mit einem Listenpreis von 657,00 Euro zzgl. MwSt. liefert das neue Gerät die gesamte Leistung der integrierten Bildverarbeitung wie die S2050 und S2070 Scanner für Kunden, die eine preisgünstigere Option wünschen. Der Alaris S2040 scannt 40 Blatt pro Minute.

Der S2040 bietet die neueste Alaris Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie und wird mit Smart Touch Software geliefert. Er unterstützt auch das Alaris Flachbett für Reisepässe und das integrierbare A4/Legal Size Flachbettzubehör.

»Der Alaris S2040 Scanner bietet schnelles und verlässliches Scannen, vielseitige Medienverarbeitung und intelligente, automatische Funktionen, die das Scannen vereinfachen und Geschäftsprozesse optimieren«, sagte Lee Davis, Editor für Scanner und Lösungen bei BLI.

Zu Beginn dieses Jahres gewann Alaris den angesehenen ‘Scanner Line of the Year Award von Buyers‘ Lab beispiellos für ein drittes Jahr in Folge. »Alaris setzt weiterhin den Maßstab für das, was ein Scanner im Zeitalter der digitalen Transformation bieten muss«, sagte Davis.