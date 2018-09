An diesen 6 Zeichen erkennt ihr den Richtigen

Woran erkennen Singles Mr. Right? LemonSwan verrät 6 untrügliche Zeichen dafür, dass er der Traumpartner ist.

An diesen 6 Zeichen erkennt ihr euren Traumpartner:

Ein Blick und es macht Klick

Die Liebe auf den ersten Blick ist zugegeben eher selten. Doch wenn sie euch erwischt, ist das ein erstes gutes Zeichen, dass er der Richtige sein könnte. Der Bauch kribbelt, das Herz klopft wild und ihr steht sprichwörtlich in Flammen. Hier verrät euer Unterbewusstsein: Das könnte was werden.

Ihr könnt euch gut riechen

Die Redewendung „sich gut riechen können“ kommt nicht von ungefähr. Könnt ihr zwei euch gut riechen, ist das nicht nur ein Zeichen für Sympathie, sondern kann auf eine besondere Kompatibilität hindeuten. Forscher machen sogenannte Hormonmarker dafür verantwortlich, die für gesunden Nachwuchs entscheidend sein sollen.

Der Gesprächsbedarf geht euch nie aus

Beim ersten Treffen redet ihr über Gott und die Welt, lasst auch lustige Begebenheiten nicht aus und Gesprächspausen entstehen gar nicht erst oder wirken einfach angenehm. Die Zeit vergeht wie im Flug und schon ist das Treffen vorbei. Kein Wunder, dass ihr euch schon jetzt auf das nächste Date freut.

Zeit zu zweit genießen

Eigentlich ist der Kalender dicht, doch für ihn habt ihr trotzdem immer Zeit. Schließlich gibt es noch tausend Dinge, die ihr mit Mr. Right noch gemeinsam unternehmen wollt. Wie schön wäre es zum Beispiel, den neuen Italiener an der Ecke auszutesten oder den nächsten Kurz-Trip zusammen zu buchen? Das zeigt: Er hat Traumpartner-Potenzial!

Darf ich vorstellen?

Ihr könnt es kaum erwarten, Schatzi euren Freunden und eurer Familie vorzustellen? Falls ja: Wunderbar! Einerseits könnt ihr ihn euch offensichtlich gut unter euren Liebsten vorstellen, andererseits traut ihr ihm durchaus zu, vor der besten Freundin oder Mama zu bestehen. Ein eindeutiges Indiz!

Einer Meinung

Ob er wirklich der Richtige ist, zeigt sich last but not least in eurer Beziehung selbst. Findet ihr in den wesentlichen Fragen einen Konsens und geht auch mal Kompromisse ein? Könnt ihr streiten, ohne dass es direkt zerstörerisch abläuft? All diese Faktoren sind relevant, wenn die Beziehung langfristig glücklich bleiben soll.

Weitere spannende Tipps gibt’s übrigens im LemonSwan Ratgeber.

