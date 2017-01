Angst ist kein Geschäftsmodell

Kommen­tar von Prof. Dr. Thomas Druyen [1].

Der Trend­in­dex 2016 von 2bAhead dokumen­tiert, dass sich die Stimmung in den befrag­ten deutschen Unter­neh­men vorsich­tig in Richtung Innova­ti­ons­be­reit­schaft bewegt. Gleich­zei­tig zeigt die Unter­su­chung eindrück­lich, dass dennoch Angst als größter Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer sein Unwesen treibt. An dieser Stelle eröff­net sich für die Zukunfts­psy­cho­lo­gie eine Kommen­tie­rungs­op­tion, die ich gerne weiter ausführe. Wie uns Barome­ter im Leben helfen, adäquat auf Tempe­ra­tur­schwan­kun­gen zu reagie­ren, so geben Stimmungs­mes­sun­gen einen Hinweis auf unsere Verän­de­rungs­be­reit­schaft. Bei den studi­en­spe­zi­fi­schen Befra­gun­gen wird deutlich, dass die eigene Zukunfts­fle­xi­bi­li­tät weit höher einge­schätzt wird, als das diesbe­züg­li­che Klima in Deutsch­land generell.

Struk­tu­relle Staukon­stel­la­tion

Das ist inter­es­sant. Auf der einen Seite bietet diese Einschät­zung positive Beurtei­lungs­mög­lich­kei­ten der eigenen Perfor­mance, auf der anderen Seite bietet die mangelnde Aufge­schlos­sen­heit auch das Poten­zial der Schuld­zu­wei­sung. Wir haben es mit einer parado­xen Situa­tion zu tun: einer­seits ist die unabding­bare Verän­de­rungs­not­wen­dig­keit erkannt oder gefühlt, anderer­seits führen Angst, Verdrän­gung, Ausre­den und Gewohn­heit zu Passi­vi­tät, zu Irrita­tion und gerade­wegs ins Hinter­tref­fen. Dies ist eine struk­tu­relle Staukon­stel­la­tion, die uns überall begeg­net.

Opfer der eigenen Trägheit

Wir sehen einige Unter­neh­men und Persön­lich­kei­ten, die voran­schrei­ten oder Scout­funk­tio­nen überneh­men und andere, die verhar­ren. Aller­dings wird das Warten auf die Folgen des Wartens für die meisten in einer Katastro­phe enden. Die techni­sche und exponen­ti­elle Beschleu­ni­gung verzeiht wohl keine verständ­nis­ori­en­tier­ten und emotio­na­len Verschnauf­pau­sen. Vor diesem Hinter­grund führt das Phäno­men der Angst in eine nachtei­lige und unaus­weich­li­che Sackgasse. Die Probleme verviel­fäl­ti­gen sich und wie bei einem Wasser­rohr­bruch ist man mit Krisen­ma­nage­ment überflu­tet und kommt eigent­lich zuneh­mend zu spät. Präven­tion und Gestal­tung bleiben auf der Strecke, man ist ein Opfer der eigenen Trägheit.

Ignoranz als Strate­gie

In enger Verbin­dung zu dieser Behar­rungs­ma­nie stehen auch die im Trend­in­dex vordring­lich erwähn­ten Handlungs­op­tio­nen zum demogra­fi­schen Wandel. Ein perma­nent disku­tier­tes Phäno­men, das schon seit Jahrzehn­ten bekannt und abseh­bar ist, und dennoch eindrück­lich offen­bart, wie Politik, Unter­neh­men und Gesell­schaft Ignoranz als Strate­gie etabliert haben. Die wissen­schaft­li­che Publi­ka­ti­ons­lage ist seit mindes­tens zwei Jahrzehn­ten hervor­ra­gend. Und auch die Zahl der media­len, bevöl­ke­rungs­spe­zi­fi­schen, vorsorge- und arbeits­tech­ni­schen oder pflege­ori­en­tier­ten Materia­lien bietet eine ausufernde Infor­ma­ti­ons­grund­lage. Die Ignoranz ist eben keine Verwei­ge­rung der Wahrneh­mung, sondern viel schlim­mer, ein Offen­ba­rungs­eid in Richtung Umset­zung der klaren Erkennt­nisse.

Insofern dokumen­tie­ren frühzei­tig und eindeu­tig benannte Trends und der zeitli­che Verlauf ihrer Nicht­be­rück­sich­ti­gung ein markan­tes Bild gesell­schaft­li­cher Teilnahms­lo­sig­keit. In den letzten zwei Jahren haben wir eine Studie zum inter­ge­ne­ra­ti­ven Zukunfts­ma­nage­ment durch­ge­führt und publi­ziert. Darin haben wir uns drei Genera­tio­nen – Großel­tern, Eltern, Enkel – und ihren Umgang mit der demogra­fi­schen Entwick­lung angeschaut. Die Ergeb­nisse korre­spon­die­ren sehr deutlich mit den drei Innova­ti­ons­blo­cka­den, die von 2bAhead identi­fi­ziert wurden. Angst und Glaube spielen dabei eine wesent­li­che Rolle und stehen in einem eng verknüpf­ten Zusam­men­hang.

Überfor­de­rung und Selbst­ver­tei­di­gung

Die Angst hat viele Ursachen, aber grund­sätz­lich kann sie gegen­wär­tig skizzen­haft als Überfor­de­rung und Selbst­ver­tei­di­gung verstan­den werden. Das Übermaß an Wissen, Infor­ma­tion, Neuig­keit und extre­mer Beschleu­ni­gung führt sozusa­gen zum Selbst­schutz in Sphären der Verdrän­gung, der Ignoranz und der Verein­fa­chung. Da ist das Festhal­ten an alten Überzeug­zun­gen und Gewohn­hei­ten, die Verwen­dung von Schwarz-Weiß-Mustern, eine intui­tive Reaktion auf zu viel Komple­xi­tät. Der Glaube im vorlie­gen­den Zusam­men­hang ist eben nicht ein spiri­tu­el­ler oder religiö­ser, sondern eine eher einge­fah­rene Form der Überzeu­gung.

Diese psycho­lo­gi­schen Veren­gun­gen sind natür­lich auch bei Führungs­kräf­ten zu beobach­ten und werden im Trend­in­dex unter dem Begriff der Macht inter­pre­tiert. Gerade im Bereich der Digita­li­sie­rung kann man sehr gut beobach­ten wie der öffent­li­che Glaubens­krieg zwischen Singu­la­ri­tät und Linea­ri­tät im Wirtschafts­le­ben seine Fortfüh­rung findet. Je stärker die hierar­chi­sche Selbst­über­zeu­gung, desto gerin­ger scheint mir die Zukunfts­of­fen­heit zu sein. Wer die Reali­tät oder die unter­neh­me­ri­schen Perspek­ti­ven erzwin­gen will, schei­tert nicht an der Wirklich­keit, sondern an sich selbst. In einer Gemenge­lage, in der nur die Unvor­her­seh­bar­keit Gewiss­heit bietet, verän­dern sich zwangs­läu­fig die Prozesse, aber zwingend bedarf es auch einer Verän­de­rung der Selbst­wahr­neh­mung.

Macht als Bollwerk emotio­na­ler Ratlo­sig­keit

Vor diesem Hinter­grund wird hierar­chi­sche Macht oftmals zum Bollwerk emotio­na­ler Ratlo­sig­keit. Führungs­per­sön­lich­kei­ten, die das Neue in ihrer Wirksam­keit nicht einschät­zen können, kleben an bekann­ten Mustern. Die Tendenz, das Erreichte zu sichern oder sogar Einbu­ßen in Kauf zu nehmen, ist gerade in Deutsch­land sehr verbrei­tet. Die Chancen des Mögli­chen oder des Risikos werden in fast allen Milieus viel selte­ner wahrge­nom­men. Diese Menta­li­tät führt automa­ti­sch zu unter­schied­li­chen Verhal­tens­wei­sen bei Unter­neh­mern oder Managern. Die verschie­de­nen Zeitho­ri­zonte der Verant­wor­tung ziehen auch andere Verfah­rens­wei­sen mit der Zukunft nach sich, da es meist um eine Abwägung zwischen Kurz- und Langfris­tig­keit geht.

Brücken in die Zukunft

Auch wenn man es kaum noch hören kann, nie war Verän­de­rung so notwen­dig wie heute. Warum ist man genervt, wenn man diesen Satz hört? Weil man weiß oder ahnt, dass die Selbst­ver­än­de­rungs­be­reit­schaft kaum Schritt halten kann mit den exponen­ti­el­len Zäsuren. Und genau dieser Wille zur Verän­de­rung, zur Öffnung, zur Intui­tion und zur Phanta­sie sind unsere Brücken in die Zukunft. Dass dies in seriö­sen unter­neh­me­ri­schen, gesetz­li­chen und ethischen Bahnen ablau­fen soll, ist klar. Und dennoch gilt es Grenzen zu verschie­ben. Vor allem die eigenen, denn gerade sie streuen uns Sand in die Augen.

Arroganz kann Weisheit oder Souve­rä­ni­tät nicht erset­zen

Zum Abschluss des Trend­in­dex fordern die Autoren, dass hinter den Worthül­sen auch Strate­gien und Taten folgen müssen: » Beson­ders die Vorbild­funk­tion der Führungs­kräfte spielt eine bedeu­tende Rolle, wenn es darum geht, Aktio­nen in die Tat umzuset­zen und Innova­tio­nen zu leben und nicht ausschließ­lich darüber zu reden.« Wie wahr! Zu dieser Umset­zung gehört aber nicht nur die Imple­men­tie­rung einer sich immer schnel­ler entwi­ckeln­den Techno­lo­gie, sondern auch eine neuro­nale, psycho­lo­gi­sche und emotio­nale Weiter­bil­dung. Das Verständ­nis, guter wissen­schaft­li­cher und spiri­tu­el­ler Lehrer, immer auch Schüler zu bleiben, ist bei den meisten Entschei­dungs­trä­gern noch nicht angekom­men. Bei aller Unvor­her­seh­bar­keit bleibt eins gewiss, Arroganz kann Weisheit oder besser Souve­rä­ni­tät nicht erset­zen. Die Zukunft ist kein Ultima­tum für bestimmte Branchen oder Hierar­chie­ebe­nen, sondern das Resul­tat der geleb­ten Verhält­nisse.

[1] Prof. Dr. Thomas Druyen, Direk­tor des Insti­tu­tes für Verglei­chende Vermö­gens­kul­tur und Vermö­gen­s­psy­cho­lo­gie sowie des Insti­tu­tes für Zukunfts­psy­cho­lo­gie und Zukunfts­ma­nage­ment an der Sigmund Freud Privat­uni­ver­si­tät in Wien.

Studie: Jeder dritte Innova­ti­ons­chef der Wirtschaft verhin­dert Innova­tio­nen aus Angst

Dauer­stu­die zeigt signi­fi­kan­ten Anstieg des Trend­kli­mas in der deutschen Wirtschaft.

Top 3 der Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer sind: Angst, Macht und Glauben.

Laut den neusten Ergeb­nisse der Dauer­stu­die »Deutscher Trend­in­dex« zum Trend­klima in der deutschen Wirtschaft hat sich das Trend­klima in der deutschen Wirtschaft in den vergan­ge­nen sechs Monaten signi­fi­kant verbes­sert [1]. In der Studie erreicht das aktuelle Trend­klima einen Wert von 144, nach 127 vor einem halben Jahr. Der Trend­in­dex kann einen Wert zwischen 0 und 200 anneh­men. Ein Trend­in­dex von 100 würde ein gleich­blei­ben­des Trend­klima anzei­gen. Werte über 100 signa­li­sie­ren eine zuneh­mende Trend­ori­en­tie­rung.

Der Direc­tor Trend Research, Studies & Events des 2b AHEAD ThinkTanks, Michael Carl, erklärte diese positive Entwick­lung mit harten Zahlen. Sowohl hinsicht­lich des einge­setz­ten Innova­ti­ons­bud­gets als auch bei den beschäf­tig­ten Innova­ti­ons­mit­ar­bei­tern und bei der Nutzung exter­ner Innova­ti­ons­dienst­leis­ter werden in den befrag­ten Unter­neh­men aktuell über 10 Prozent mehr Ressour­cen für Innova­tion einge­setzt als noch sechs Monate zuvor. Für die kommen­den 6 Monate ist die Stimmung ähnlich positiv. Hier wird insbe­son­dere eine Auswei­tung der Beauf­tra­gung von exter­nen Innova­ti­ons­dienst­leis­tern erwar­tet.

Die wichtigs­ten Trends und Handlungs­op­tio­nen in den Innova­ti­ons­stra­te­gien der Unter­neh­men sind:

Die Einrich­tung eines Omnichannel-Managements für den Kunden­dia­log (67 %) Maßnah­men als Reaktion auf den demogra­fi­schen Wandel (66 %) Die Entwick­lung adapti­ver Produkte (64 %)

Aller­dings halten die Innovations-Chefs diese Trends für unter­schied­lich dringend. Während aktuell und im verblei­ben­den Rest des Jahres vor allem konkre­ten Maßnah­men in der syste­ma­ti­schen Trend­be­ob­ach­tung durch Trends­cou­ting und Trend­ra­dare (32 %) sowie die Einrich­tung und Pflege unter­neh­mens­in­ter­ner, sozia­ler Netzwerke (31 %) umgesetzt werden, verla­gern sich die konkret geplan­ten Maßnah­men in den kommen­den 2 Jahren auf:

Maßnah­men gegen den demogra­fi­schen Wandel (48 %),

das Omnichannel-Management (46 %) und

Big Data Analy­sen zum besse­ren Kunden­ver­ständ­nis (43 %).

Als weniger dring­lich werden konkrete Techno­lo­gien bewer­tet. So errei­chen nach Meinung der befrag­ten Innova­ti­ons­chefs die Techno­lo­gien wie der 3D-Druck, Virtual und Augmen­ted Reality sowie das teilau­to­nome Fahren erst in 5 Jahren eine signi­fi­kante Dring­lich­keit.

Auffäl­lig: Optimis­mus für eigenes Unter­neh­men – Pessi­mis­mus für Gesell­schaft

Ein auffäl­li­ges Phäno­men unter Deutsch­lands Innova­ti­ons­chefs ist der Optimis­mus für den eigenen Verant­wor­tungs­be­reich bei gleich­zei­ti­gem Pessi­mis­mus für die Gesamt­wirt­schaft. So beurtei­len 81 % der Befrag­ten das Innova­ti­ons­klima im eigenen Unter­neh­men als positiv oder sehr positiv. Unter den gleichen Befrag­ten halten aber nur 48 % auch das Innova­ti­ons­klima in der Gesamt­wirt­schaft für positiv oder sehr positiv.

Top 3 der Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer

Die Dauer­stu­die »Deutscher Trend­in­dex« hat im vergan­ge­nen Halbjahr erstmals auch die Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer in der deutschen Wirtschaft unter­sucht. 52 % der Befrag­ten halten Angst für den stärks­ten Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer. Die Top 3 der wichtigs­ten Innova­ti­ons­ver­hin­de­rer in der Wirtschaft sind demnach …

Angst (52 %) Macht (37 %) Glauben (11 %)

… auf den Plätzen 4-8: Politik, Bürokra­tie, Bildungs­sys­tem, Daten­schutz und finan­zi­elle Unsicher­heit.

Angst: Mehr als ein Drittel der befrag­ten Innova­ti­ons­chefs (35 %) geben sogar zu, dass sie selbst schon einmal eine Innova­tion aus Angst verhin­dert hätten. Wohlge­merkt: Dies sind keine der üblichen Beden­ken­trä­ger, sondern dieje­ni­gen Führungs­per­so­nen, die das Unter­neh­men angestellt hat, um Innova­tion zu beför­dern.

Macht: Mehr als die Hälfte (54 %) der Mitar­bei­ter deutscher Unter­neh­men befürch­ten einen Macht­ver­lust durch die Umset­zung von Innova­ti­ons­pro­jek­ten. Hinge­gen erwar­ten nur 40 % einen Macht­ge­winn durch die Umset­zung von Innova­ti­ons­pro­jek­ten. Und selbst unter den Vorstän­den erhof­fen nur 41 % einen Macht­ge­winn durch Innova­tio­nen. Nur 10 % der Befrag­ten geben an, dass in ihrem Unter­neh­men die Mehrheit der Innova­ti­ons­ideen die Hürde Macht überwin­den. Das bedeu­tet: In 90 % der Unter­neh­men schei­tert die Mehrheit der Innova­ti­ons­ideen an der Hürde Macht!

Glauben: Starke Innova­tio­nen gehen zielge­rich­tet über existie­rende Glaubens­gren­zen und Denkmus­ter hinaus und setzen voraus, den Glauben an bestehende Regeln in Frage zu stellen und zu erwei­tern. Aller­dings sind Ingenieure und Fachex­per­ten selten in der Lage, ihren Glauben an die Regeln ihres Berei­ches infrage zu stellen. Unter den Befrag­ten herrscht mit 80 % Zustim­mung eine große Einig­keit, dass Querein­stei­ger innova­ti­ver sind als langjäh­rige Exper­ten. Doch wollen die Unter­neh­men akzep­tie­ren, dass ihre Langzeit­ex­per­ten dauer­haft weniger innova­tiv sind? Oder müsste die verant­wor­tungs­be­wusste Führungs­stra­te­gie nicht lauten: ›Mache alle Langzeit­ex­per­ten zu Querein­stei­gern!‹

Der Direc­tor Trend Research, Studies & Events des 2b AHEAD ThinkTanks, Michael Carl, lenkt die Aufmerk­sam­keit auf die Ursachen dieses Ergeb­nis­ses. Carl wörtlich: »Diese Zahlen mögen zwar unser Vertrauen in die Innova­ti­ons­fä­hig­keit der deutschen Wirtschaft erschüt­tern, aber sie sind kein zufäl­li­ges Ergeb­nis. Dies wird sicht­bar, wenn man die Frage stellt, wie deutsche Unter­neh­men ihre Führungs­kräfte unter­stüt­zen, Entschei­dun­gen auf unsiche­rer Basis zu treffen. Hier werden an den ersten Stellen Uralt-Konzepte wie Netzwerke (52 %) und Fortbil­dung (49 %) genannt. Dies zeigt deutlich, dass die Unter­neh­men noch keine Konzepte für den Wandel der Unter­neh­mens­kul­tur in Zeiten eines starken Verän­de­rungs­drucks haben. Kaum jemand hat bislang den Schlüs­sel gefun­den, seine Führungs­kräfte zu klaren Entschei­dun­gen zu befähi­gen, mit agilen Metho­den in den disrup­ti­ven Zeiten der Digita­li­sie­rung. Dies wird DAS THEMA der kommen­den Monate und Jahre sein!«

[1] Hintergrund: Der 2b AHEAD ThinkTank ist ein Zukunftsforschungsinstitut in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Studien und Trendanalysen des Instituts zu den Lebens-, Arbeits- und Konsumwelten der Zukunft und seine Strategieempfehlungen zu Geschäftsmodellen der Zukunft bilden die Basis für die Zukunftsstrategien vieler Unternehmen. 2b AHEAD versteht sich als der Business-ThinkTank mit dem größten Innovatoren-Netzwerk in der deutschen Wirtschaft. Für seine deutschen und europäischen Kunden analysiert der 2b AHEAD ThinkTank in wissenschaftlichen Trendstudien die Chancen und Risiken der Trendentwicklungen individuell für deren Geschäft. Mit Methoden der qualitativen Sozialforschung erkennen die Zukunftsforscher die Treiber und Blockaden aktueller und kommender Geschäftsmodelle weit über die Branchengrenzen hinaus.