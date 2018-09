APIIDA AG auf der it-sa 2018: Neue Lösungen, neue Features am Stand 329, in Halle 10.1

Europas führende Fachmesse für IT-Sicherheit, die it-sa, lockt auch in diesem Jahr Fachbesucher und Aussteller aus aller Welt nach Nürnberg. Die APIIDA AG ist das erste Mal dabei und stellt spannende Neuheiten vor.

Die APIIDA AG wird in diesem Jahr erstmals auf der it-sa in Nürnberg ausstellen. Das Unternehmen präsentiert vom 9.-11. Oktober 2018 ihr innovatives Produktportfolio und viele spannende Neuheiten mit dem Fokus auf Lösungen für Identity- und Access Management sowie API Management.

Mit dem Market Launch von APIIDA Intelligent SSO stellt APIIDA erstmals eine Cloud-basierte Single Sign-On (SSO) Lösung vor, die eine einfache, schnelle und sichere Anmeldung an allen Cloud- und Legacy-Anwendungen sowie Web-Portale und VPN-Zugänge ermöglicht – und das nach nur einer einmaligen Authentifizierung des Benutzers. Zudem unterstützt sie eine Vielzahl von Authentifikatoren – vom Passwort, über SMS oder E-Mail OTP, Google Authenticator, Soft- und Hardware Tokens, bis hin zu Zertifikats-basierter Authentifizierung.

»Die zunehmende Nutzung von Cloud-Anwendungen im Unternehmen erfordert eine sichere Authentifizierung der Benutzer. Zudem erfordert die Vielzahl an Anwendungen eine durchgängige Single Sign-On Funktionalität, um eine komfortable und effiziente Arbeitsweise für den Benutzer zu ermöglichen«,

erläutert Armin Stephan, VP Marketing und Sales bei der APIIDA AG. »Damit passt die Lösung perfekt in unser Portfolio.«

Die praxisbewährte Alternativlösung zur Smartcard, APIIDA Mobile Authentication, verfügt jetzt über eine neue Fallback-Lösung, um auch im Falle eines nicht verfügbaren oder defekten Smartphones eine sichere Anmeldung am Client zu ermöglichen.

»Die Anmeldung erfolgt dabei über ein temporäres Passwort«, erläutert Frank Jaepel, Produktmanager bei APIIDA. »Dieses hilft, auf ein Fallback-Zertifikat zuzugreifen, welches sicher im Trusted Platform Modul (TPM) des Rechners gespeichert ist.«

Im Vergleich zu einer Smartcard, kann der Benutzer so dennoch arbeiten und muss nicht zunächst eine neue Karte bekommen – was in der Regel einige Tage dauert. Besucher dürfen sich auch auf einen ersten Einblick in APIIDAs neue Lösung zur physischen Zutrittskontrolle zu Gebäuden und Räumen freuen, die mittels APIIDA Mobile Authentication erfolgt.

Mit dem neuesten Release des APIIDA API Gateway Manager stellt APIIDA das Service Management in den Mittelpunkt. Mit der Verwaltung der eigenen APIs in ihrem Git-Repository gelingt Kunden somit eine bessere und nachvollziehbare Versionierung. Das ermöglicht gleichzeitig einen automatischen Deployment- und einen durchgängigen DevOps-Prozess (Continuous Deployment). Darüber hinaus liefert das neue Release weitere Möglichkeiten zur Darstellung von Gateway Clustern im Dashboard, neue Metriken für das Monitoring und Alarming, sowie die Funktion zur Migration kompletter Lösungen. Ebenso neu ist die Unterstützung für die Version 9.3 des CA API Gateway.

Weitere Informationen: https://apiida.com/

APIIDA – secure I connect.

Die APIIDA AG ist ein Softwarehersteller und Lösungsanbieter mit Hauptsitz nahe Darmstadt. Mit dem Fokus auf die Themen Identity und Access Management (secure) und API Management (connect), bietet die APIIDA ein zukunftsweisendes Lösungsportfolio für die Digitale Transformation ihrer Kunden. Dabei setzt APIIDA insbesondere auf die Entwicklung innovativer Produkte: Die Lösung APIIDA Mobile Authentication ( https://apiida.com/ama/ ) zur 2-Faktor Authentisierung ermöglicht die lokale Speicherung einer vertrauenswürdigen Identität auf dem Smartphone. Sie ist damit eine komfortable, sichere und kostengünstige Alternative zu Smartcards & Co. Der APIIDA API Gateway Manager ( https://apiida.com/aagm/ ) ermöglicht ein zentrales Monitoring und die Migration in verteilten API Gateway Umgebungen. Darüber hinaus arbeitet APIIDA mit namhaften Partnern zusammen, um ihren Kunden stets ein optimales Leistungspaket anbieten zu können. Dabei legt APIIDA großen Wert auf eine zukunftsorientierte Lösungsstruktur, die leichte Integrierbarkeit in bestehende Systemumgebungen und flexible Erweiterungsmöglichkeiten. Sei es im Rahmen der Presales-Beratung, der Integration und dem Betrieb ausgewählter Produkte oder des Supports: Die Leistungen der APIIDA AG werden jederzeit höchsten Kompetenz- und Qualitätsansprüchen gerecht. https://www.apiida.com

