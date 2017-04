Arbeit & Beruf: So lang pendeln Menschen weltweit zur Arbeit

Immer mehr Arbeitnehmer nehmen täglich einen langen Weg auf sich, um zur Arbeit zu gelangen. Besonders der Anteil der Pendler in den Großstädten hat sich in den letzten Jahren erhöht. Doch wie lange pendeln Beschäftigte eigentlich weltweit?

Das Marktforschungsunternehmen Dalia hat dazu 43.000 Menschen aus 52 Ländern befragt. Die Statista-Grafik zeigt eine Auswahl. In Israel brauchen Arbeitnehmer demnach am längsten zur Arbeit. Mehr als 1,5 Stunden verbringen sie durchschnittlich pro Tag in Bus, Bahn und Co. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sieht es ähnlich aus: Hier brauchen die Menschen mit 96 Minuten nur eine Minute weniger. Die kürzesten Wege haben mit nur 39 Minuten am Tag die Japaner und in Deutschland, wo 60 % der Arbeitnehmer pendeln, braucht man 60 Minuten pro Tag – neun Minuten weniger als der Länderdurchschnitt. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/9010/so-lang-pendeln-menschen-weltweit/