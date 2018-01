Arbeit & Beruf: Was Berufseinsteiger verdienen

Wer nach dem Abschluss seines Studiums oder seiner Lehre den ersten Job antritt, sollte das aus finanzieller Sicht in Hessen tun. Wie der aktuelle Gehaltsreport der Online-Plattform Gehalt.de zeigt, liegen hier die Einstiegsgehälter am höchsten. Aber auch in Baden-Württemberg und Bayern verdienen Berufsanfänger gut.

In den neuen Bundesländern sind die Summen dagegen deutlich geringer. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern: Ein Akademiker verdient nach dem Studium im Mittel knapp 33.600 Euro, ein ausgelernter Lehrling kommt gerade einmal auf gut 21.800 Euro. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/12663/was-berufseinsteiger-verdienen/