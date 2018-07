Arbeit & Beruf: Wer die meisten Überstunden macht

Im Laufe ihres gesamten Berufslebens leisten Fachkräfte in Deutschland rund 6.000 Überstunden, bei Führungskräften sind es mit gut 15.000 mehr als doppelt so viele. Das geht aus einer Studie der Vergütungsanalysten von Compensation Partner hervor [1].

Demnach gehen die meisten Überstunden auf das Konto von Unternehmensberatern: Pro Woche fallen 5,11 Stunden an, von denen 74 Prozent nicht ausgeglichen werden. Die Konsum- und Gebrauchsgüterbranche folgt mit 4,33 Stunden pro Woche auf Rang zwei. Hier werden 64 Prozent der mehr geleisteten Stunden nicht ausgeglichen. In Werbung und PR fallen durchschnittlich 3,5 Stunden Mehrarbeit pro Woche an, allerdings werden auch hier 74 Prozent nicht anderweitig ausgeglichen, wie die Grafik von Statista zeigt. Hedda Nier

[1] https://www.compensation-partner.de/downloads/arbeitszeitmonitor-2018.pdf

https://de.statista.com/infografik/14454/wer-die-meisten-eeberstunden-macht/