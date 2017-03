Arbeitskosten im Jahr 2016 um 2,5 Prozent gestiegen

In Deutschland sind die Arbeitskosten je geleistete Arbeitsstunde im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr kalenderbereinigt um 2,5 % gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, erhöhten sich die Kosten für Bruttoverdienste dabei um 2,3 %, die Lohnnebenkosten um 3,4 %.

Im vierten Quartal 2016 sind die Arbeitskosten im Vergleich zum vierten Quartal 2015 kalenderbereinigt um 3,0 % gestiegen. Dieser vergleichsweise hohe Wert beruht auf einem Rückgang der geleisteten Stunden im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dadurch erhöhen sich insgesamt die Arbeitskosten je geleistete Stunde. Der Zuwachs zum Vorquartal lag saison- und kalenderbereinigt bei 1,5 %.

Für das dritte Quartal 2016 liegen für alle 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Veränderungsraten der Arbeitskosten im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich vor. Nach diesen Ergebnissen verteuerte sich in Deutschland eine Stunde Arbeit im Vergleich zum dritten Quartal 2015 kalenderbereinigt um 2,3 %. In der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten in diesem Zeitraum bei 1,9 %. Den höchsten Anstieg innerhalb der EU wiesen Rumänien (+ 14,7 %), die Tschechische Republik (+ 9,0 %) und Bulgarien (+ 8,4 %) auf. In Kroatien (– 5,5 %), Malta (– 2,1 %) und Italien (– 0,5 %) waren die Arbeitskosten rückläufig. In Frankreich fiel der Anstieg der Arbeitskosten mit + 1,4 % deutlich niedriger aus als in Deutschland.

Die Veränderungsraten der Arbeitskosten von Staaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets sind in der jeweiligen Landeswährung gemessen und daher nicht währungsbereinigt.

[1] Methodische Hinweise: Den Veränderungsraten der Arbeitskosten liegen die Ergebnisse des Arbeitskostenindex zugrunde. Dieser misst die Veränderung der Arbeitskosten und unterteilt sie zusätzlich in die beiden Bestandteile Bruttoverdienste und Lohnnebenkosten. Bei allen drei Indizes werden den Kosten des Arbeitgebers die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der Arbeitnehmer gegenübergestellt.

Revisionen in den Datenquellen, die für die Berechnung des Arbeitskostenindex genutzt werden, führten zu Anpassungen der Wachstumsraten des Arbeitskostenindex für alle Quartale des Jahres 2016. So hat sich die kalenderbereinigte Wachstumsrate des Arbeitskostenindex für das dritte Quartal 2016 im Vergleich zum Vorjahresquartal von 2,5 % auf 2,3 % verringert.

EU-Arbeitskostenvergleich: Deutschland auf Rang 8

Durchschnittlich 32,70 Euro bezahlten Arbeitgeber in der deutschen Privatwirtschaft im vergangenen Jahr pro geleisteter Arbeitsstunde. Das gab das Statistische Bundesamt heute bekannt. Damit liegt Deutschland im EU-Vergleich der Arbeitskosten auf Rang 8. Hedda Nier

Mitgliedstaaten der Europäischen Union Auf 100 Euro Bruttoverdienst zahlten Arbeitgeber zusätzlich x Euro Lohnnebenkosten Euro Rang Europäische Union (EU 28) 31 – Euro-Währungsgebiet (EU 19) 34 – Schweden 48 1 Frankreich 46 2 Belgien 44 3 Litauen 40 4 Griechenland 1 39 5 Italien 39 6 Tschechische Republik 37 7 Estland 36 8 Österreich 36 9 Slowakei 36 10 Spanien 35 11 Niederlande 30 12 Ungarn 29 13 Deutschland 28 14 Rumänien 28 15 Finnland 27 16 Portugal 27 17 Lettland 25 18 Polen 22 19 Zypern 20 20 Slowenien 19 21 Vereinigtes Königreich 19 22 Bulgarien 18 23 Irland 18 24 Kroatien 1 18 25 Luxemburg 16 26 Dänemark 15 27 Malta 9 28

1 Die Angaben von Griechenland und Kroatien beziehen sich auf drei beziehungsweise zwei Quartale des Berichtsjahres 2015.

