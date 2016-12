Arbeitsmarktbarometer: Trotz leichtem Rückgang positiver Ausblick auf 2017

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Dezem­ber gegen­über dem Vormo­nat um 0,1 Punkte gefal­len. Dies geht auf die Kompo­nente für den Beschäf­ti­gungs­aus­blick zurück, die um 0,3 Punkte nachgab. Die Kompo­nente für die Arbeits­lo­sig­keit blieb hinge­gen stabil. Der Frühin­di­ka­tor des Insti­tuts für Arbeitsmarkt- und Berufs­for­schung (IAB) steht nun bei 103,1 Punkten und zeigt damit trotz des leich­ten Rückgangs einen positi­ven Ausblick auf das kommende Jahr 2017.

Die Beschäf­ti­gungs­kom­po­nente steht mit 105,2 Punkten noch immer auf einem sehr guten Niveau, zugleich aber auch auf dem niedrigs­ten Wert seit April 2015. »Der Beschäf­ti­gungs­auf­schwung läuft 2017 weiter, aber vorerst mit gedros­sel­tem Tempo«, sagt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs »Progno­sen und Struk­tur­ana­ly­sen«. Die anzie­hende Konjunk­tur biete jedoch gute Voraus­set­zun­gen dafür, dass der seit dem Sommer ins Stocken geratene Beschäf­ti­gungs­auf­bau wieder in Schwung komme.

Nach wie vor gebe es keine Warnsi­gnale für eine Trend­wende bei der Arbeits­lo­sig­keit. Mit 100,9 Punkten liege die Kompo­nente für den Ausblick auf die Arbeits­lo­sig­keits­ent­wick­lung auf einem Wert, der seit Februar 2014 nicht mehr übertrof­fen wurde. Zwar werde es auch im Jahr 2017 weitere Arbeits­los­mel­dun­gen von Flücht­lin­gen geben, so Weber: »Man kann davon ausge­hen, dass derzeit rund die Hälfte der Flücht­linge beispiels­weise aufgrund der Teilnahme an Integra­ti­ons­kur­sen noch nicht am Arbeits­markt angekom­men ist.« Günstig sei dagegen, dass Zugänge in Arbeits­lo­sig­keit aufgrund von Entlas­sun­gen seit 2009 immer selte­ner würden. Die Beschäf­ti­gungs­chan­cen von Arbeits­lo­sen lägen hinge­gen nur auf modera­tem Niveau, würden aber durch die steigende Zahl offener Stellen gestützt.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühin­di­ka­tor, der auf einer monat­li­chen Umfrage der Bundes­agen­tur für Arbeit unter allen lokalen Arbeits­agen­tu­ren basiert. Während Kompo­nente A des Barome­ters die Entwick­lung der saison­be­rei­nig­ten Arbeits­lo­sen­zah­len für die nächs­ten drei Monate prognos­ti­ziert, dient Kompo­nente B der Vorher­sage der Beschäf­ti­gungs­ent­wick­lung. Der Mittel­wert aus den Kompo­nen­ten »Arbeits­lo­sig­keit« und »Beschäf­ti­gung« bildet den Gesamt­wert des IAB-Arbeitsmarktbarometers. Dieser Indika­tor gibt damit einen Ausblick auf die Gesamt­ent­wick­lung des Arbeits­markts. Die Skala des IAB-Arbeitsmarktbarometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwick­lung) bis 110 (sehr gute Entwick­lung).

