Asien dominiert die CeBIT

Japan ist das Partnerland der CeBIT 2017, die meisten ausländischen Firmen auf der Technikmesse kommen indes aus China, wie eine Auswertung des Ausstellerverzeichnisses zeigt. Demnach haben sich aus dem Reich der Mitte dieses Jahr 489 Firmen auf den Weg nach Hannover gemacht. Zusammengenommen stellt Asien über 50 Prozent der Aussteller mit Firmensitz außerhalb Deutschlands. Die USA liegen mit 76 Vertretern auf Rang drei. Aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft sind Schweizer und Italiener besonders stark auf der CeBIT vertreten. Die hiesige Technologie-Branche ist mit insgesamt 1.602 Ausstellern vor Ort. Mathias Brandt

Messebesucher: CeBIT-Besucher auf Vorjahresniveau erwartet

Am Montag startete die CeBIT. Die Computermesse findet seit 1986 jedes Frühjahr statt. Zog die Messe zur Jahrtausendwende noch bis zu 800.000 Besucher an, hat die CeBIT in den letzten Jahren zunehmend mit nachlassendem Interesse des Publikums zu kämpfen. Immerhin scheint der Abwärtstrend mittlerweile gestoppt zu sein. Für die CeBIT 2017 gehen die Veranstalter von einer Teilnehmerzahl auf Vorjahresniveau aus. Mathias Brandt

