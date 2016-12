Aufbau digitaler Kompetenzen kommt in Großunternehmen langsamer voran als im Mittelstand

Neun von zehn Führungs­kräf­ten großer deutscher Unter­neh­men messen der digita­len Befähi­gung ihrer Mitar­bei­ter eine beson­dere Bedeu­tung bei. Kein Wunder, denn ebenso viele glauben, dass sie ohne handfeste Digital Skills im Wettbe­werb nicht mithal­ten können. Was vor dem Hinter­grund dieser Einsicht aller­dings verwun­dert, ist der auffal­lend geringe Nutzungs­grad digita­ler Tools – hier haben kleinere Firmen laut einer Studie von Sopra Steria Consul­ting eindeu­tig die Nase vorn [1]. Umso wichti­ger wird es für die Großen, sich von bürokra­ti­schen Digital-Know-how-Hürden zu befreien und die zukünf­ti­gen Anwen­der bei der Einfüh­rung digita­ler Lösun­gen so früh wie möglich einzu­be­zie­hen.

Am Bewusst­sein dafür, dass digitale Fähig­kei­ten zuneh­mend an Wettbe­werbs­re­le­vanz gewin­nen, mangelt es in großen Unter­neh­men nicht: Laut einer aktuel­len Studie von Sopra Steria Consul­ting zur digita­len Überfor­de­rung im Arbeits­le­ben sind Digital Skills in der Beleg­schaft für 93 Prozent aller Führungs­kräfte aus Unter­neh­men mit mehr als 5.000 Beschäf­tig­ten unver­zicht­bar, um ihre Markt­po­si­tion zu behaup­ten. In deutli­chem Kontrast zu dieser Aussage steht jedoch der vergleichs­weise spärli­che Einsatz digita­ler Tools in diesem Größen­seg­ment: Egal, ob Messen­ger, Video­mee­tings, mobile Anwen­dun­gen oder Social Media – in nahezu allen Katego­rien digita­ler Inter­ak­tion schnei­den Großun­ter­neh­men signi­fi­kant schlech­ter ab als mittel­stän­di­sche Firmen, deren Mitar­bei­ter­zahl zwischen 500 und 5.000 rangiert.

Laptops, Tablets oder Smart­pho­nes

Einen deutli­chen Rückstand zeigt die Studie zum Beispiel beim betrieb­li­chen Einsatz von Laptops, Tablets oder Smart­pho­nes: Während derar­tige Mobil­ge­räte bei zwei Dritteln aller Mittel­ständ­ler mit 500 bis 1.000 Angestell­ten längst zum Alltag gehören, gilt dies nur für 36 Prozent aller Unter­neh­men mit einer Mitar­bei­ter­zahl oberhalb der 5.000er Marke. Offen­bar ist diese Diskre­panz inzwi­schen in den Chefeta­gen großer Unter­neh­men angekom­men. Denn in der Umfrage sagte jede siebte dort tätige Führungs­kraft, das eigene Unter­neh­men müsse digital aufho­len, um den Anschluss an die Konkur­renz nicht zu verlie­ren.

Aufbau digita­ler Kompe­ten­zen

Einen Rückstand der Großen gegen­über den Kleinen bringt die Studie aber auch beim Aufbau digita­ler Kompe­ten­zen ans Licht. Nur jeder zweite Mitar­bei­ter eines Großun­ter­neh­mens hat sein digita­les Know-how bislang im Rahmen einer betrieb­li­chen Weiter­bil­dung erwor­ben. Bei Firmen mit dreistel­li­gen Beschäf­tig­ten­zah­len liegt dieser Anteil bei 64 Prozent. Doch auch hier setzt ein Umden­ken ein: Mehr als vier Fünftel aller Führungs­kräfte großer Unter­neh­men sind der Ansicht, dass digita­les Wissen und Können haupt­säch­lich im Rahmen betrieb­li­cher Fortbil­dungs­maß­nah­men vermit­telt werden sollte – was als ein Auftrag an die HR-Abteilung inter­pre­tiert werden kann.

Flexi­ble Pilot­teams und Rapid Proto­typ­ing

»Kleine­ren Firmen fällt die Adaption digita­ler Tools und Arbeits­wei­sen generell leich­ter, weil sie selte­ner von bürokra­ti­schen Struk­tu­ren behin­dert werden«, berich­tet Matthias Frerichs – Senior Manager Digital Banking bei Sopra Steria Consul­ting – aus seiner Beratungs­pra­xis. Großun­ter­neh­men empfiehlt er, die Einfüh­rung neuer Techno­lo­gien flexi­blen Pilot­teams mit Vertre­tern aus unter­schied­li­chen Geschäfts­be­rei­chen anzuver­trauen. Dabei habe sich insbe­son­dere die Methode des Rapid Proto­typ­ing bewährt: »Dank schnell verfüg­ba­rer Lösungs­pro­to­ty­pen kann authen­ti­sches Anwender-Feedback prakti­sch vom ersten Moment an in die Lösungs­ent­wick­lung einflie­ßen. Die aktive Mitge­stal­tung der späte­ren Anwen­der sichert breite Akzep­tanz und ist das beste Mittel gegen digitale Überfor­de­rung«, so Matthias Frerichs.