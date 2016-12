Ausblick auf die E-Commerce-Trends 2017

Die Entwicklung der Lieferoptionen im E-Commerce ist in diesem Jahr dynamisch fortgeschritten. Onlinehändler wie auch Versandunternehmen testen derzeit neue Angebote auf ihre Zukunftstauglichkeit.

Änderung der Zustell­vor­ga­ben während des Liefer­pro­zes­ses: Dies ist ein großer Wachs­tums­be­reich. Bislang wurde dieser Service nur von einigen wenigen Versand­un­ter­neh­men angebo­ten, mittler­weile haben zahlrei­che weitere Carrier nachge­zo­gen. Für die Versand­un­ter­neh­men ist es ein gutes Wettbe­werbs­merk­mal und für Händler ein wichti­ger Punkt, um ihren Kunden eine perso­na­li­sierte Bestel­ler­fah­rung bieten zu können. Und in der Tat greifen Kunden gern darauf zurück, während des Liefer­pro­zes­ses den Zustell­zeit­punkt oder auch den Zustell­ort zu ändern. Für Versand­un­ter­neh­men könnten jedoch Probleme im Betriebs­ab­lauf entste­hen, wenn die Hälfte ihrer Paket­emp­fän­ger sich kurzfris­tig zu einer Zustel­lungs­än­de­rung entschließt. Daher werden sie genau analy­sie­ren, wie dieser Service sich auswirkt und welche Anpas­sun­gen und Prozess­op­ti­mie­run­gen für sie notwen­dig sind.

Cross-Border-Handel 2017: Inter­es­sant ist, dass die inter­na­tio­na­len Käufer immer anspruchs­vol­ler werden. Versand­händ­ler, die Bestel­lun­gen ins Ausland verschi­cken, müssen sicher­stel­len, dass sie den jewei­li­gen Kunden, die in ihrer Heimat belieb­tes­ten Zustell­op­tio­nen bieten. Wie aus der diesjäh­ri­gen MetaPack-Studie [1] hervor­geht, haben die Kunden in jedem Land unter­schied­li­che Präfe­ren­zen hinsicht­lich der Liefer­ge­schwin­dig­keit, sowie dem Versand- und der Zustell­art. Dies gilt insbe­son­dere im Hinblick auf einen eventu­el­len Retou­ren­pro­zess. Kunden wollen sicher­ge­hen, dass sie eine Rückgabe unkom­pli­ziert und vor allem ohne oder mit gerin­gen zusätz­li­chen Kosten erledi­gen können. Dieser Kosten­sen­si­ti­vi­tät sollten Händler auch im Cross-Border-Handel mit Trans­pa­renz in ihren Liefer- und Retou­ren­be­din­gun­gen begeg­nen. Auf diese Weise können Online-Händler sicher­stel­len, dass sie gegen­über den lokalen Händlern konkur­renz­fä­hig sind.

Anhal­tende Perso­na­li­sie­rungs­trends in der Zustel­lung: Auch im kommen­den Jahr wird die Perso­na­li­sie­rung eine treibende Kraft im E-Commerce bleiben. Dies gilt auch für die Auswahl an Zustell­or­ten. Generell lässt sich der Trend beobach­ten, dass Bestel­lun­gen zuneh­mend zum persön­li­chen Aufent­halts­ort anstatt an die Wohnadresse des Kunden geschickt werden. Neben einem Ausbau der Zustell­ar­ten zu bestimm­ten Abhol­punk­ten, wie zum Beispiel umlie­gen­den Bahnhö­fen, Geschäf­ten oder dem eigenen Pkw-Kofferraum, werden wir auch beobach­ten können, wie Pakete via GPS-Ortung direkt zum Aufent­halts­ort des Kunden gelie­fert werden, beispiels­weise unter Zuhil­fe­nahme von Taxidiens­ten. Die markt­be­herr­schen­den Online­händ­ler haben dazu bereits in verschie­de­nen Ländern Pilot­pro­jekte im Einsatz.

Retou­ren: Retou­ren werden sich 2017 zum entschei­den­den Diffe­ren­zie­rungs­fak­tor im E-Commerce entwi­ckeln. Der zuneh­mende Wettbe­werb drängt Online­händ­ler weiter­hin zu Effizi­enz­stei­ge­run­gen bei Retou­ren. In naher Zukunft wird im Zuge dessen eine Beschleu­ni­gung des Retou­ren­pro­zes­ses, die dem Kunden mehr Komfort bietet, zu beobach­ten sein. In Abhän­gig­keit von ihrer Geschäfts- bezie­hungs­weise Waren­la­ger­or­ga­ni­sa­tion können Online­händ­ler ihren Kunden unter anderem anbie­ten, Online-Bestellungen in einer nahelie­gen­den Shopfi­liale umzutau­schen.

Same Day Delivery: Diese Liefe­r­op­tion wurde 2016 immer häufi­ger angebo­ten. Doch trotz dem rasan­ten Geschäfts­wachs­tum von spezia­li­sier­ten Same-Day-Delivery-Anbietern wird diese Option von deutschen Online­shop­pern noch vergleichs­weise selten genutzt, wie unsere aktuelle Studie zeigt. Dennoch ist nach wie vor davon auszu­ge­hen, dass Same Day Delivery sich von einem Premi­umser­vice zu einer Standard­lie­fe­r­op­tion entwi­ckeln und künftig die Standards für die Zustell­ge­schwin­dig­keit in den verschie­de­nen E-Commerce-Märkten inter­na­tio­nal setzen wird. Vor allem Trends wie »Crowd Shipping oder Shared Shipping, bei denen Liefe­run­gen mit Zustel­lern gematcht werden, die bereits in die betref­fen­den Zielge­biete unter­wegs sind, bieten erhöhte Präzi­sion und werden in naher Zukunft dazu beitra­gen, dass das kleine Liefer­fens­ter der Same Day Delivery einge­hal­ten werden kann.

Ökolo­gi­sche Ansprü­che: Zu den hohen Kunden­an­sprü­chen bei der Liefe­rung gehören mittler­weile auch ökolo­gi­sche Belange. So werden sich Online­händ­ler von ihren Wettbe­wer­bern abset­zen können, wenn sie Liefe­run­gen mit einem gerin­gen ökolo­gi­schen Fußab­druck anbie­ten können. Im Zuge dessen werden in naher Zukunft auch ökolo­gi­sche Liefer­stra­te­gien angebo­ten werden. Diese können unter anderem den Sammel­ver­sand von Liefe­run­gen, die Konso­li­die­rung von Bestel­lun­gen auf einen bestimm­ten regel­mä­ßi­gen Versand­zeit­punkt oder innova­tive ökolo­gi­sche Verpa­ckun­gen umfas­sen.

Arjan Kerkhoff, Senior Direc­tor Key Account Manage­ment Northern & Central Europe bei MetaPack