Ausblick: IT-Trends 2018

Die Feiertage bieten nicht nur Anlass, zurückzuschauen, sondern auch einen Blick auf das kommende Jahr zu werfen. Für Trivadis gibt es fünf Trends, die 2018 alle Unternehmen beschäftigen werden. Urban Lankes, CEO von Trivadis, verrät, welche dies sind.

Digitale Transformation wird weiterhin Thema Nr. 1 sein

Die digitale Transformation wird auch 2018 ganz oben auf der Agenda von Entscheidungsträgern stehen. Unternehmen werden sich weiterhin damit befassen müssen, wie sie mit Daten umgehen. Wir unterstützen unsere Kunden bereits seit über 20 Jahren in der intelligenten Nutzung von Daten und sehen hier nach wie vor immenses Potenzial, etwa in den Bereichen IoT und Cloud, die sich immer noch stark entwickeln.

Agile Lösungs- und Prozessansätze wie DevOps werden gefragt sein

Das wirtschaftliche Umfeld wird auch 2018 von sehr hoher Dynamik und Komplexität geprägt sein. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie noch flexibler und agiler werden müssen. In diesem Kontext werden neue Lösungs- und Prozessansätze an Bedeutung gewinnen. Zu den wichtigsten gehört aus unserer Sicht DevOps, der auf der Basis von Automatisierung die Softwareentwicklung und das Softwaredeployment schneller und agiler gestaltet.

Multi-Cloud-Ansätze werden sich etablieren, gerade im SaaS-Bereich

Immer mehr Unternehmen nutzen Services von einer Vielzahl von Cloud-Anbietern. Diese Entwicklung wird sich im kommenden Jahr fortsetzen: So wird bis Ende 2018 Schätzungen zufolge die Hälfte aller Unternehmen mehr als fünf verschiedene Cloud-Dienstleister nutzen. Dies wird insbesondere den Bereich Software-as-a-Service betreffen, da SaaS-Lösungen häufig Antworten auf Business-Anforderungen darstellen.

Die IT wird sich vom Service-Erbringer zum Business-Partner wandeln

Die IT hat sich in den letzten Jahren vom reinen »Kostentreiber» zum Service-Erbringer entwickelt. In Zukunft wird sich die IT als Business-Partner etablieren. Im Bereich Cloud gibt es hierfür bereits das Konzept des Cloud-Services-Broker. Dieser managt den Einsatz, die Performance und die Bereitstellung von Cloud-Services – immer mit dem Ziel, die Anforderungen und Ideen des Business bestmöglich umzusetzen.

Nearshoring als Liefermodell wird an Bedeutung gewinnen

Mit der Digitalisierung nehmen Wettbewerbs- und Erfolgsdruck zu. Für IT-Verantwortliche heißt das: mehr Projekte, mehr Kosten und immer kürzeres Time-to-Market. Vor diesem Hintergrund wird Nearshoring als Liefermodell 2018 an Bedeutung gewinnen. Auch wir arbeiten bereits seit geraumer Zeit mit festen Nearshore-Partnern in Osteuropa zusammen. So können wir Kosteneffizienz, Qualität und Zuverlässigkeit für unsere Kunden bestmöglich kombinieren.