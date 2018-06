Die Webseite gilt heutzutage als erster Anlaufpunkt, um geschäftlichen Kontakt aufzunehmen, Informationen einzuholen oder sich einen ersten Eindruck eines Unternehmens zu verschaffen. Die Homepage als wichtigen Knotenpunkt attraktiv zu gestalten, vor dieser Herausforderung stand auch die AXSOS AG. Gerade als IT-Firma, die sich in ihrem Selbstverständnis von anderen Unternehmen im B2B abhebt, glich ein solcher Relaunch einer Herkulesaufgabe.

AXSOS sieht sich als IT-Lösungsanbieter in den Bereichen IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur und Individualentwicklung. Besonders hervorzuheben ist dabei der interkulturelle Ansatz des Unternehmens: Bei AXSOS arbeiten Menschen aus Deutschland, Palästina und Israel zusammen. AXSOS verfolgt dabei eine Strategie, die sich mehr an Werten wie individuellem Know-how, Nähe, Vertrauen und Menschlichkeit orientiert als an technischen Standardlösungen. Es handelt sich dabei also um ein Unternehmen, das eigene Wege geht und darüber hinaus auch gesellschaftliche Verantwortung übernimmt.

Die Firmenphilosophie digital darstellen. Die AXSOS AG hat es sich zur Aufgaben gemacht, stets den persönlichen Kontakt zu ihren Kunden zu pflegen. Die Herausforderung war, diesen Ansatz in die neue Webpräsenz zu übertragen: Dafür wurde ein Bewegtbildkonzept erarbeitet, das die unterschiedlichen Bereiche der AXSOS erklärt. Videos waren das ideale Medium, da sie dem persönlichen Kontakt durch die direkte Ansprache des Users sehr nahe kommen.

Bewegte Bilder in über 60 Videos. Als Resultat wurden über 60 hochwertige Videos in die neue Webseite eingebunden, die über den Zeitraum eines Jahres erstellt wurden. Unterstützt wurde AXSOS dabei durch Absolventen der renommierten Filmhochschule in Ludwigsburg. So hat der User jetzt die Möglichkeit, sich etwa die Services der AXSOS von Experten in Film-Clips erklären zu lassen. Das hat den Vorteil, dass der User seinen zukünftigen Ansprechpartner bereits kennenlernen kann. Für alle, die sich nicht gerne Videos anschauen oder über nicht so viel Zeit verfügen, wurde ausreichend Text-, Foto- sowie Downloadmaterial geschaffen, das die nötigen Informationen ebenfalls bereitstellt. Es war der AXSOS wichtig, jede Zielgruppe individuell mit Informationen versorgen zu können. Der Anwender soll hier ebenfalls im Mittelpunkt stehen.

Die Menschen hinter der Dienstleistung. Die Mitarbeiter werden in persönlichen Interviews mit verschiedenen Themenschwerpunkten vorgestellt. Die menschliche Komponente wird so elegant in die neue Webseite eingebunden und verdeutlicht den Ansatz der AXSOS, Gesichter zu zeigen. Ein Punkt, den man bisher nur im Slogan der AXSOS wiederfinden konnte. So wird die Arbeitsphilosophie nach außen getragen und findet in der neuen Webpräsenz eine repräsentative Plattform.

Orientierung auf den User. Ein wichtiger Punkt für den Relaunch der Seite war es, für eine klare Struktur, einen modernen Look sowie eine gute Usability zu sorgen. Jeder Nutzer soll schnell und ohne viele Klicks zu den Inhalten finden, die er tatsächlich sucht. Durch eine Navigation, die Businessthemen von CSR-Inhalten trennt, unterscheidet sich die neue Seite maßgeblich von der Struktur der alten Homepage. So wurde die Anwenderorientierung in den Fokus genommen, die von AXSOS im Alltagsgeschäft bereits gelebt wird.

Content is king. Für die neue Webseite der AXSOS wurden Inhalte geschaffen, die ständig erweitert werden können und darüber hinaus auch crossmedial einsetzbar sind. So können beispielsweise die Erfolgsgeschichten toolboxartig verwertet werden: Die Videos können zu Akquisezwecken verschickt, als Teaser für die gesamte Geschichte in Social Media geteilt oder als gedruckte Ansichtsexemplare bei Messen ausgegeben werden. Die Webseite soll als Content-Pool dienen, aus dem Themen für die verschiedenen Portale, Formate und Themen geschöpft werden können.

Mithilfe der neuen Webseite ist es der AXSOS nun möglich, sich ganzheitlich darzustellen: Die Services lassen sich so mit dem sozialen Engagement in Verbindung bringen sowie die Verknüpfung zwischen Küche und IT erklären.

Bilder: © Axsos AG