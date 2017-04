Beispiele aus der Wirtschaft: Diese Geschäftsmodelle sind mit Beacons möglich

Neue Technologien innerhalb der Digitalisierung versprechen häufig ungeheure Vorteile für Unternehmen. Lesen Sie hier, wie Sie tatsächlich von Innovationstechnologie schon heute profitieren können. Wir fassen reale Beispiele aus der Wirtschaft zusammen.

Navigation durch Einkaufszentren, virtuelle Stadtführungen oder digitalisierte Sicherheitssysteme – über sogenannte Location-based Services können bestehende Produkte und Services aktuell eine neue Blüte in ihrer Entwicklung erfahren.

Ein gutes Beispiel sind hier jene Services, die auf Basis von Beacons konzipiert werden. Diese stromsparenden Sender verknüpfen sich grundsätzlich zu jedem gewünschten Zweck mit mobilen Endgeräten, Notebooks oder Tablets. Sinn und Zweck: Beacons können die reale Welt mit der digitalen Welt vereinen. Wir fassen für Sie aktuelle Beispiele aus unterschiedlichen Branchen zusammen.

Vernetzte Sportausstatter und Football-Stadien

Beacons als sogenannte verlängerte Marketing-Devices erhalten laut einem englischsprachigen Artikel von Business Insider in der Sportbranche immer mehr Einzug. Beispielsweise nutzen Sportvereine in den USA Beacons beim Verkauf von Merchandising-Produkten und zur Verköstigung während der Live-Spiele. Hier werden unter anderem entsprechende Produkte zum Kauf auf den Smartphones der Gäste angezeigt, über die Lokalisierung durch Beacons im Stadion bringt der Service den nächsten Hot Dog an den Platz.

Und auch der Freizeit- und Sportausrüster SportScheck hat 2011 in München schon erste Gehversuche gemacht – genauer, mit einer Kombination aus Beacon und Augmented Reality (AR). Mit Location-based Services und dem Einsatz von Beacons erfolgte der Schritt vom Multi- zum Omni-Channel-Anbieter, um Kunden nicht nur über den Onlineshop zu Hause, sondern auch in den Ladengeschäften direkt anzusprechen. Laut eigenen Angaben erreicht das Unternehmen mittlerweile 20.000 bis 30.000 Nutzer im Monat.

Im Bereich Sports & Health ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für Location-based Services, Datenbrillen und die Indoor-Navigation. Dazu gehören beispielsweise auch Fitness Apps mit personalisiertem Training, sportliche Betätigung mit Datenbrille oder der personalisierte Verkauf von Sportbekleidung in Geschäften, Stadien oder Events.

Beacons in Forschung und Wirtschaft

Die aktuellen Anwendungsbereiche der Beacon-Technologie findet sich in Forschung und Wirtschaft in vielen Bereichen. Einige Beispiele:

Pharma- und Kosmetikindustrie

Umwelttechnik

Automotive

Ob es nun um Fabrikführungen geht, Indoor-Navigation in großen Lagerhallen oder digitalisierte Authentifizierung bei hochsensiblen Dateien – in der Forschung und Wirtschaft sind Beacons aktuell keine Grenzen gesetzt.

Beispielsweise nutzt ein bekannter Logistiker die Technologie in Kombination mit Datenbrillen. Mitarbeiter der Werkslogistik können beim Picking (Aufnehmen) von benötigten Werkzeugen, Materialien und Komponenten Prozesse beschleunigen und weniger fehleranfällig machen – alle nötigen Informationen und Lokationen erhalten Sie dauerhaft auf ihrer Brille. Gleiches gilt auch für Reparaturarbeiten.

Dabei kommt unter anderem die Holo Lens von Microsoft zum Einsatz. In der Qualitätskontrolle oder bei Servicerundgängen werden dem Mitarbeiter zum Beispiel über die Holo Lens an dem jeweiligen Ort Informationen angezeigt, die für die Station wichtig sind und welches die nächsten Arbeits- oder Prüfungsschritte sind.

Und auch die Automobilindustrie zeigt sich im Bereich Datenbrillen seit langem sehr interessiert. Kunden können damit zum Beispiel in der Firmenzentrale oder in Premiumshops gleich ihr Wunschauto selbst designen, Techniker in den Fertigungs- oder Vertragswerkstätten werden an spezielle Problemfelder herangeführt. Gekoppelt mit Beacons und einer entsprechenden App können Besucher der großen Ausstellungszentren der Fahrzeughersteller aus dem Rundgang viel mehr Informationen mitnehmen, womit der Besuch zum unvergesslichen Ereignis wird.

Interessant: Mit der zusammen mit der Hartl Group und Appfirma ChallTell Solutions entwickelten Event Navigation App erhalten Besucher von Hausmessen und anderen großen Firmenveranstaltungen in Echtzeit Informationen zur Agenda und zu Ortdetails sowie Wegweiser zum gewünschten Konferenzraum oder Ansprechpartner. Die für iOS und Android verfügbare Event Navigation App bietet eine Listendarstellung der Termine und ein Navigationsscreen auf Basis der Meridian SDK von Aruba mit Anzeige der Gebäudekarte und Route zu dem gewünschten Zielort. Hinzu kommen eine optionale Shop-Integration und die Authentifizierung im Hochsicherheits-Rechenzentrum per App.

Barrierefreies Arbeiten in der Medizin

In Krankenhäusern und im Gesundheitswesen allgemein wird schon seit vielen Jahren der Einsatz von Datenbrillen und Wearables erprobt. Das geht hin bis zur Erschaffung von Cyborgs oder Mensch-Maschine-Hybriden wie der farbenblinde Avantgard-Künstler Neil Harbisson, der erste Mensch, der sich eine (Eyeborg genannte) Antenne im Schädel implantieren ließ, um Farben zu erkennen. Doch diese Beispiele sind natürlich nicht immer Ernst zunehmen oder eher für die ferne Zukunft bestimmt.

Für den Klinikalltag ist aber die Beacon-gestützte Indoor-Navigation viel interessanter. Dazu gehört das sogenannte Asset Tracking, sprich die Erfassung der medizinisch-technischen Bestände in den Hospitälern.

Ein anderer wertvoller Use Case ist die Patienten- und Personalnavigation. Wer schon einmal in einem großen Krankenhaus mit unzähligen Gängen war und buchstäblich von A nach B geschickt wurde, um sich schließlich doch zu verlaufen, wird das sehr schätzen. Besonders interessant kann das auch für sehbehinderte Patienten werden, da Programmbausteine mit Vorlesefunktion problemlos integrierbar sind.

Und auch in puncto Signalstärke und Netzwerk muss man sich in einem Krankenhaus-Altbau keine Gedanken machen. Über das sogenannte Bluetooth Low Energy (BLE), die Grundlage für die Ortung und Navigation in geschlossenen Räumen, wird jeder Raum für Navigation und Information abgedeckt.

www.hartl-group.de