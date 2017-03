Beruf: Das müssen Arbeitnehmer können

Wer einen neuen Job sucht, wird sie kennen: Stellenausschreibungen, in denen die eierlegende Wollmilchsau gesucht wird. Doch was müssen Arbeitnehmer wirklich mitbringen, um ihren Job gut zu machen? Eine aktuelle Umfrage der ManPowergroup, einem Personaldienstleister, zeigt was sich Arbeitgeber von ihren Mitarbeitern für Eigenschaften wünschen – und was Arbeitnehmer sagen, was für Fähigkeiten in ihrem Job gefragt sind. Einig sind sich beide Parteien darüber, dass vor allem Problemlösungskompetenzen und Belastbarkeit gefragt sind. Allerdings nennen Arbeitnehmer beides häufiger, wie die Grafik zeigt. Dass man im Job zunehmend mit digitalisierten Prozessen zu tun hat, scheinen die Arbeitgeber der Umfrage zufolge noch nicht auf dem Schirm zu haben. Für 53 Prozent der befragten Arbeitnehmer ist die Fähigkeit zum Umgang damit aber eine der Top-Fähigkeiten im heutigen Berufsleben. Für Arbeitgeber gehören hingegen Entscheidungskompetenz und Zielorientierung dazu. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/8442/die-wichtigsten-soft-skills-fuer-arbeitnehmer/