Beruf & Karriere: Wer verdient was?

In welchen Branchen verdient man am besten? Und wie hoch sind die Bruttogehälter der Beschäftigten? Das fragte das Karrierenetzwerk Xing 12.000 seiner Mitglieder im Herbst 2017. Demnach werden Fach- und Führungskräfte in Tourismus und Gastronomie am geringsten vergütet, gefolgt von Beschäftigten in Marketing, PR und Design, wie die Grafik von Statista zeigt. Spitzenverdiener gibt es in Beratung und Consulting, Versicherungen und mit mehr als 83.000 Euro Jahresgehalt bei Banken und Finanzdienstleistungen. Hedda Nier

https://de.statista.com/infografik/13795/wer-verdient-was/