Bevölkerung in Deutschland beurteilt Verwaltungsdigitalisierung skeptischer als anderswo in Europa

Aus Sicht der Bürger hinkt die Digita­li­sie­rung von Ämtern und Behör­den in der Bundes­re­pu­blik der Entwick­lung in anderen europäi­schen Ländern hinter­her. Zu diesem Ergeb­nis kommt eine inter­na­tio­nale Studie des Markt­for­schungs­in­sti­tuts Ipsos, an der jeweils 1.000 Menschen in Deutsch­land, Frank­reich, Norwe­gen und Großbri­tan­nien teilnah­men. Die von Sopra Steria beauf­tragte Umfrage offen­bart zudem eine Diskre­panz zwischen den derzei­ti­gen Digita­li­sie­rungs­schwer­punk­ten in der öffent­li­chen Verwal­tung und den Erwar­tun­gen der Bevöl­ke­rung.

Digita­li­sie­rungs­grad in der Finanz- und Steuer­ver­wal­tung am höchs­ten

Nur 53 Prozent der deutschen Bevöl­ke­rung halten den Einsatz digita­ler Techno­lo­gien im öffent­li­chen Sektor für sehr weit oder ziemlich weit fortge­schrit­ten. Das sind 22 Prozent­punkte weniger als in Norwe­gen. Hinter Frank­reich und Großbri­tan­nien liegt die Bundes­re­pu­blik mit einem Abstand von jeweils 17 bezie­hungs­weise elf Prozent­punk­ten zurück. Quer durch alle vier unter­such­ten Staaten bewer­te­ten die Studi­en­teil­neh­mer den Digita­li­sie­rungs­grad in der Finanz- und Steuer­ver­wal­tung am höchs­ten. Aber auch hier liegen die Einschät­zun­gen der Norwe­ger (89 Prozent) und Franzo­sen (86 Prozent) signi­fi­kant über den Werten Deutsch­lands (65 Prozent) und Großbri­tan­ni­ens (59 Prozent). Mit einer Bandbreite zwischen 44 bis 52 Prozent fällt das Bürger­ur­teil über den digita­len Fortschritt im Gesund­heits­we­sen demge­gen­über relativ einheit­lich aus. Das Schluss­licht bilden in allen vier Ländern die Berei­che Justiz und Polizei – hier schwan­ken die Angaben zwischen 29 und 44 Prozent.

Digitale Trans­for­ma­tion der deutschen Verwal­tung

»Die Unter­su­chung zeigt unmiss­ver­ständ­lich, dass die digitale Trans­for­ma­tion der deutschen Verwal­tung aus Sicht der Bürger im europäi­schen Vergleich im Rückstand ist. Die große Mehrheit der Studi­en­teil­neh­mer wünscht sich eine Inten­si­vie­rung staat­li­cher Digita­li­sie­rungs­an­stren­gun­gen«, kommen­tiert Dr. Andreas Simon, Senior Manager bei Sopra Steria Consul­ting. In der Bundes­re­pu­blik meinen 68 Prozent der Befrag­ten, dass Behör­den verstärkt digitale Techno­lo­gien in der Kommu­ni­ka­tion mit Bürgern einset­zen sollten. Europa­weit wären mehr als vier von fünf Teilneh­mern ohne weite­res bereit, sich beim Einsatz digita­ler Tools an verän­derte Verfah­ren zu gewöh­nen.

Forcierte Digita­li­sie­rung

Priori­tät hat eine forcierte Digita­li­sie­rung für Bürger hierzu­lande vor allem in Bezug auf Perso­nen­stand­da­ten und das Melde­we­sen (46 Prozent), in der Steuer­ver­wal­tung (37 Prozent) sowie im Gesund­heits­sek­tor (31 Prozent). Weniger Relevanz haben demge­gen­über die Berei­che Justiz und Polizei sowie Sozial­ver­si­che­rung. Rund 80 Prozent der in Deutsch­land Befrag­ten wünschen sich einen digita­len Zugang zu öffent­li­chen Dienst­leis­tun­gen via Inter­net und E-Mail. Fast ebenso viele favori­sie­ren dafür ein einheit­li­ches Verwal­tungs­por­tal – wobei es für drei Viertel der Befrag­ten wichtig ist, dass sie die gleichen Daten nicht mehrfach an verschie­dene Behör­den übertra­gen müssen. »Die neue Studie bringt ganz konkret die Bedürf­nisse der Bevöl­ke­rung ans Licht. Sie gibt den Verant­wort­li­chen damit wertvolle Anhalts­punkte für die weitere Digita­li­sie­rungs­pla­nung in der öffent­li­chen Verwal­tung«, so Andreas Simon.

[1] Im Spätsommer 2016 befragte das internationale Marktforschungsunternehmen IPSOS im Auftrag von Sopra Steria insgesamt 4.002 Menschen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Norwegen. Die Umfrage fand in Form von Online-Panel-Interviews statt, wobei die Teilnehmer so ausgewählt wurden, dass sich eine ISO-20252-konforme Bevölkerungsstichprobe ergab. Inhaltlich ging es in den Interviews um die Sicht der Bürger auf den Status quo und die künftige Entwicklung der digitalen Transformation im öffentlichen Sektor ihres jeweiligen Landes.