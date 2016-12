Bewerbungsunterlagen: Entscheidung für die richtige Seite

Bewerberumfrage zeigt: Außerakademische Kandidaten kommen mit einseitigem Lebenslauf aus und wünschen sich mobile Bewerbung.

Bewer­ber im gewerb­li­chen Arbeits­markt fassen sich in ihren Bewer­bun­gen kürzer und wünschen sich mobile Wege dafür. Das ist das Ergeb­nis einer aktuel­len Umfrage von mobileJob.com unter mehr als 650 Kandi­da­ten für den außer­aka­de­mi­schen Arbeits­markt.

Demnach gibt die Hälfte der befrag­ten Jobsu­cher an, für ihren Lebens­lauf maximal eine DinA4-Seite zu benöti­gen. Weitere 16 Prozent bleiben unter zwei Seiten. Darüber hinaus fühlen sie sich oft nicht ausrei­chend infor­miert, was die Standards einer Bewer­bung betrifft. Jeder Fünfte beklagt ein Infor­ma­ti­ons­de­fi­zit in diesem Kontext. Weitere 57 Prozent sind sich zudem sehr unsicher, was Bewer­bungs­re­geln betrifft.

Zudem inter­es­sant: Wenn sich die Kandi­da­ten etwas von den Arbeit­ge­bern wünschen dürfen, würden sie vor allem mobile Bewer­bungs­mög­lich­kei­ten präfe­rie­ren.

Schnell drehen­der Arbeits­markt erfor­dert schlan­ken Bewer­bungs­pro­zess

Die Tatsa­che, dass die Lebens­lauf­da­ten von außer­aka­de­mi­schen Kandi­da­ten weniger Raum erfor­dern, liegt ganz im Inter­esse der Arbeit­ge­ber. Denn die Liste der Anfor­de­rungs­kri­te­rien ist oft ebenfalls kürzer, so dass Perso­na­ler bei suchen­den Unter­neh­men meist weniger Infor­ma­tio­nen über den Kandi­da­ten benöti­gen. Verwun­der­lich daher, dass 79 Prozent der Bewer­ber sich schon einmal posta­li­sch bewer­ben mussten und das obwohl dies mehr als die Hälfte von ihnen (53 Prozent) für überholt hält.

»Der gewerb­li­che Arbeits­markt dreht sich deutlich schnel­ler als der akade­mi­sche. Während für die Einstel­lung eines Ingenieurs schon mal sechs Monate ins Land ziehen, muss etwa eine Pflege­kraft, ein Lkw-Fahrer oder ein Call Center Agent deutlich schnel­ler gefun­den werden. Das erfor­dert eben auch einen schlan­ken Bewer­bungs­pro­zess. Posta­li­sche, aber auch auf ebenfalls oft langwie­rige E-Mail-Bewerbungen sind nicht mehr zeitge­mäß,« so Steffen Manes, Geschäfts­füh­rer bei mobileJob.com, der Recruiting-Lösung, die sich auf den außer­aka­de­mi­schen Arbeits­markt spezia­li­siert hat und hier mittels einer mobilen Express­be­wer­bung einen deutlich schnel­le­ren Bewer­bungs­pro­zess entwi­ckelt hat.

Bewer­bungs­auf­wand für mehr als ein Drittel zu groß

Ein weite­res inter­es­san­tes Ergeb­nis der mobileJob.com-Umfrage: Immer­hin mehr als ein Drittel der befrag­ten Kandi­da­ten (35 Prozent) haben schon einmal auf eine Bewer­bung verzich­tet, weil ihnen der Aufwand die Bewer­bungs­ma­te­ria­lien zu erstel­len, zu aufwen­dig war. Entspre­chend wünschen sie sich vor allem einen schnel­le­ren Bewer­bungs­pro­zess. Auf die Frage, was sie am liebs­ten sofort ändern würden, sagten die meisten, dass sie sich eine schnel­lere Antwort der Unter­neh­men (25 Prozent) sowie mobile Bewer­bungs­mög­lich­kei­ten (23 Prozent) wünschen. »Arbeit­ge­ber im gewerb­li­chen Arbeits­markt werden in Zukunft Lösun­gen finden müssen, den komplet­ten Bewer­bungs­pro­zess – von der Erstel­lung über den Versand bis zur Auswer­tung – schlan­ker zu gestal­ten. Über den konven­tio­nel­len Weg gehen ihnen in diesem Arbeits­markt­seg­ment sonst zu viele Kandi­da­ten verlo­ren,« so Steffen Manes.

mobilejob.com mit Sitz in Berlin ist die erste funktio­nie­rende Recruiting-Lösung für den gewerb­li­chen Arbeits­markt. Dabei richtet sich die Lösung an Arbeit­ge­ber, die Mitar­bei­ter von der Pflege- und Service­kraft über die Einzel­han­dels­kauf­frau bis hin zum Lageris­ten oder Call Center Agent suchen. Wie der Unter­neh­mens­name bereits vermu­ten lässt, bringt mobilejob.com den Bewerbungs- und Einstel­lungs­pro­zess komplett auf mobile Endge­räte, vom verstaub­ten aber immer noch funkti­ons­tüch­ti­gen Nokia-Handy über das Smart­phone bis hin zum Tablet. Dabei bildet mobilejob.com gleich die komplette Bewer­bung inklu­sive Express­le­bens­lauf und erstem Kontakt über mobile Endge­räte ab. mobilejob.com wurde 2014 von Steffen Manes und Kai Daniels gegrün­det und zählt derzeit mehr als 600 Arbeit­ge­ber zu seinen Kunden.