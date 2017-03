Big Data: Analytics as a Service

In der aktuellen Studie »Experton Big Data Vendor Benchmark 2017« wurde die Anbieterlandschaft für Big-Data-Lösungen und -Services in sieben Kategorien untersucht. Eine Kategorie betrachtet die Angebote, bei denen Analytics-Umgebungen im Rahmen von Service-Modellen im Mittelpunkt stehen.

Viele Anwenderunternehmen sind mittlerweile mit dem Unterschied zwischen dem unkontrollierten Sammeln von Daten, der Installation einer Hadoop-Distribution, der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Entwicklung neuer, datengetriebener Geschäftsmodelle vertraut. Deshalb sind immer mehr Anwender an der Analyse ihrer (großen) Datenmengen sowie deren Anreicherung um neue externe Datenquellen interessiert.

Wachsendes Interesse an Services

Die Erfahrungen der Experton Group in Anwenderprojekten zeigen jedoch, dass vor allem zu Beginn der Arbeit mit »Big Data« viele Anwender den Aufwand für die erforderlichen Investitionen noch scheuen. Grund dafür ist oft, dass sich der ROI aus den denkbaren neuen Erkenntnissen nicht direkt ableiten lässt. Daher besteht ein wachsendes Interesse an Services für Big-Data-Analysen – vom Sandboxing bis hin zum produktiven Einsatz.

Diese Marktkategorie betrachtet die Anbieter, die Anwenderunternehmen bei Big-Data-Analysen durch die Bereitstellung von Data Lakes (und Werkzeugen), Analytics-Lösungen und Dashboard-Lösungen über Cloud Offerings, das heißt ohne Aufwendungen für die IT-IS (Informationstechnologie-Infrastruktur) und die notwendige Software, unterstützen.

Die Offerings umfassen die Technologien für die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung sehr großer Datenmengen und gegebenenfalls die Anreicherung um Daten aus zusätzlichen Quellen (zum Beispiel, aber nicht ausschließlich aus Social Media) sowie Technologien für die Ergebnisdarstellung mit Visualisierungslösungen und Dashboards bis hin zu Technologien für Self-Service BI (Business Intelligence) in der Cloud.

Eine Herausforderung für die Anbieter besteht in der Bereitstellung breitbandiger Zugänge beziehungsweise anderer Methoden für die Übertragung sehr großer Datenmengen; im Produktiv-Status können das unter Umständen mehrere hundert Gigabyte täglich sein, die über unterschiedliche Kanäle in die Big-Data-Analyse eingespielt werden müssen.

Wie bei allen Trendthemen spielt es auch in dieser Benchmark-Kategorie eine Rolle, wie gut die Vision, die Strategie und deren Umsetzung zueinander passen. Außerdem bewertet Experton den Anteil an der technologischen oder wirtschaftlichen Marktführerschaft.

Die zentralen Bewertungskriterien beziehungsweise Anforderungen an die Anbieter von Big Data Analytics as a Service lassen sich wie folgt zusammenfassen: Wie gut ist die Abdeckung der relevanten Cloud-Technologien? Sind die wesentlichen Merkmale von Big-Data-Lösungen wie Data Warehouses, Analytics-Lösungen, BI-Funktionen und fortgeschrittene Analysen im Angebot enthalten oder müssen hier Lösungen Dritter ergänzt werden? Genügen die Cloud-Funktionalitäten und die Funktionstiefe der Cloud Offerings von Dashboard-Lösungen bis Advanced BI einem Anwenderszenario? Ist das Portfolio des Anbieters vollständig? Wie sieht es mit Unternehmenspräsenz, Kundenbasis, Kundenerfolgen und Wertschöpfung der Anbieter in Deutschland aus? Sind die Cloud-Infrastrukturen nachvollziehbar, die Service-Levels auf einem hohen Niveau? Sind die Abrechnungsmodelle transparent und marktgerecht? Wie steht es um Bekanntheitsgrad und Kundenzufriedenheit? Wie gestaltet der Anbieter seine Partnerlandschaft auf technologischer und ökonomischer Ebene?

Die Experton Group identifizierte im deutschen Markt 27 Unternehmen als relevante Anbieter für Big Data Analytics as a Service. Davon konnten sich 19 Provider im Leader-Quadranten positionieren; diese sind: *um, AWS, Blue Yonder, datapine, Deutsche Telekom, Empolis, Google, HPE, IBM, Informatica, Microsoft, NorCom, pmOne, SAP, SAS, Sinequa, Software AG, Tableau und Teradata.

Abbildung: Positionierung der Anbieter von Big Data Analytics as a Service in Deutschland. Quelle: Experton Group AG, 2016.

Holm Landrock, Experton Group AG, www.experton-group.de