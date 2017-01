BIP: Experten uneins über Höhe des deutschen Wirtschaftswachstums für 2017

Langfris­tige Wirtschafts­pro­gno­sen unter­lie­gen so vielen Fakto­ren, dass sich die Exper­ten und Analys­ten nur schwer auf konkrete Zahlen einigen können. Wie unsere Infogra­fik zeigt, hat sich das deutsche Brutto­in­lands­pro­dukt (BIP) in den vergan­ge­nen Jahren gut entwi­ckelt. Für das gerade angebro­chene Jahr erwar­ten die meisten Beobach­ter jedoch eine Abschwä­chung des Wachs­tums des BIP, das immer noch als die Kennzahl überhaupt für die gesamt­wirt­schaft­li­che Entwick­lung einer Volks­wirt­schaft gilt. Der Mittel­wert aller Schät­zun­gen für 2017 liegt bei 1,3 Prozent. Das Wachs­tum des BIP wird immer im Jahres­ver­gleich berech­net. Dyfed Loesche

CEO-Umfrage: Das sind die Schlüssel zu Erfolg und nachhaltigem Wachstum

Sich wandelnde Stakeholder-Erwartungen zwingen Geschäftsführer zur Innovation.

Die Digita­li­sie­rung von Produk­ten, Diens­ten und Lösun­gen führt zu Disrup­tion, Kollaps und radika­ler Verän­de­rung in einigen Indus­trien und Business-Ökosystemen. Das rasante Tempo beson­ders beim Techno­lo­gie­wan­del zerschlägt tradi­tio­nelle produkt­ba­sierte Geschäfts­mo­delle und zwingt zu einem agile­ren und service­ba­sier­ten Vorge­hen. Wie reagie­ren Organi­sa­tio­nen und Unter­neh­men auf diese fortlau­fende Unsicher­heit? Welche Konzepte sind gerecht­fer­tigt und führen zu langfris­ti­gem und nachhal­ti­gem Wachs­tum?

Mehr als 300 CEOs und Wirtschafts­füh­rer in Nord- und Südame­rika, Asien-Pazifik sowie Europa und dem Nahen Osten nahmen an der aktuel­len Frost & Sulli­van Jahres­um­frage mit dem Titel »CEOs‹ Perspec­tives on Growth, Innova­tion and Leadership« teil [1].

Die Ergeb­nisse der Umfrage analy­sie­rend und kommen­tie­rend erklärt Frost & Sulli­van Chair­man David Frigstad: »Ausge­löst durch die Digita­li­sie­rung und einem sich wandeln­den Fokus von Produk­ten hin zu Services durch­lau­fen globale wirtschaft­li­che Ökosys­teme eine Phase tiefgrei­fen­der Verän­de­run­gen. Dadurch kommen neue Chancen für Wachs­tum und Innova­tion auf. Um diese Chancen jedoch optimal auszu­nut­zen, bedarf es einem visio­nä­ren Führungs­stil, der adäquate Wachs­tums­stra­te­gien und Visio­nen in die Reali­tät umzuset­zen weiß.”

Unter­neh­men, die sich der Disrup­tion verwei­gern oder sich nicht auf Innova­tion, neue Geschäfts­mo­delle oder die Bedürf­nisse ihrer Kunden einstel­len, werden mehr und mehr an den Rand gedrängt. Unter­neh­men sehen sich Heraus­for­de­run­gen sowohl durch externe als auch interne Fakto­ren gegen­über­ge­stellt, wie die folgen­den Ergeb­nisse zeigen:

53 Prozent der befrag­ten Geschäfts­füh­rer gaben ein sich inten­si­vie­ren­des Wettbe­werbs­um­feld als größte externe Bedro­hung für das Wachs­tum ihres Unter­neh­mens an. Die meisten Organi­sa­tio­nen sind jedoch nicht in der Lage, quali­fi­zierte Teams für die Wettbe­werbs­ana­lyse oder Unter­neh­mens­stra­te­gie einzu­set­zen, um diesen Heraus­for­de­rung adäquat zu begeg­nen.

Die Digita­li­sie­rung wird als der überra­gende Kataly­sa­tor für Wachs­tum, Innova­tion und Führung über die nächs­ten fünf Jahre angese­hen. Doch fast 34 Prozent der CEOs geben an, dass das vorge­legte Tempo beim Techno­lo­gie­wan­del eine reale und unmit­tel­bare Heraus­for­de­rung darstellt.

Zusam­men mit strate­gi­schen Partner­schaf­ten werden Techno­lo­gie­stra­te­gien als zentral für ein Wachs­tum inner­halb der nächs­ten drei Jahre angese­hen. Die Hälfte der befrag­ten CEOs deutet jedoch an, weder Technologie- und IP-Strategien noch strate­gi­sche Partner­schaf­ten erfolg­reich umset­zen zu können.

Der Übergang von Produk­ten zu Services, die Perso­na­li­sie­rung und Anpas­sung an den Kunden sowie das Konzept des »Value for Many” (im Gegen­satz zum »Value for Money”) werden als die drei bedeu­tends­ten disrup­ti­ven Geschäfts­mo­delle bezeich­net. Auch hier gaben 50 Prozent der CEOs an nicht in der Lage zu sein, diese neuen Geschäfts­mo­delle in ihre Unter­neh­men zu integrie­ren.

»Die Digita­li­sie­rung, darun­ter die intel­li­gente Daten­ana­ly­tik, Konver­genz, Vernet­zung bezie­hungs­weise Konnek­ti­vi­tät und die digita­len Kunden zwingen Geschäfts­füh­rer und CEOs dazu, innova­tive Werkzeuge und Strate­gien zu entwi­ckeln, um den dynami­schen Anfor­de­run­gen von Stake­hol­dern gerecht zu werden,” erläu­tert Frost & Sulli­vans Global Head für Content Trans­for­ma­tion, Sandeep Kar. »Die Umset­zung muss jedoch inner­halb der eigenen Organi­sa­tion starten, und zwar frühzei­tig und konsis­tent. Das ist eine der wichtigs­ten Schluss­fol­ge­run­gen aus dieser Umfrage.”

In der Umfrage wurden Apple, Google, Amazon, Tesla und GE als die derzeit disrup­tivs­ten Unter­neh­men genannt. »Ihre einzig­ar­ti­gen Erfolgs­ge­schich­ten zeugen vom beispiel­lo­sen Wertzu­wachs, der sich durch die Umwand­lung von Disrup­tion in Wachs­tum, dem Fokus auf Innova­tion und der Demons­tra­tion eines visio­nä­ren Führungs­stils gewin­nen lässt,« fasst Kar zusam­men.

