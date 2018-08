Blutspender: In diesen Ländern wird regelmäßig Blut gespendet

Täglich wird in der Bundesrepublik das Blut von rund 15.000 Spendern für Forschung und pharmazeutische Zwecke benötigt. Doch die Bereitschaft zum Aderlass ist in Deutschland bekanntermaßen relativ gering. Laut einer Ipsos-Studie geben nur 17 Prozent der Bundesbürger an, regemäßig Blut zu spenden. In Saudi-Arabien gibt man sein Blut gerne her, über die Hälfte der befragten Saudis lassen sich Blut abnehmen. Patrick Wagn

https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-views-healthcare-2018

https://de.statista.com/infografik/14916/blutspendebereitschaft-in-ausgewaehlten-laendern/

