Bundeswehr schafft Abteilung für Cybersicherheit

Die Bedeutung der elektronischen Sicherheit steigt, auch in der Bundeswehr. Seit dem 5. April besitzt die Bundeswehr nun auch ein Zentrum für Cybersicherheit und das lässt sich die Bundeswehr einiges kosten. Alleine in die Infrastruktur des Standortes sollen in den nächsten Jahren rund 100 Millionen Euro investiert werden, wie es in einem Hintergrundbericht der Bundeswehr hieß. Die Startaufstellung scheint mit 260 Mitgliedern noch recht überschaubar, doch bereits im Juli sollen dieser Abteilung rund 13.500 weitere Mitarbeiter unterstellt sein. Ausgehend von der bisherigen militärischen Personalstärke, würde diese Abteilung einen Umfang besitzen, der fast acht Prozent der militärischen Bundeswehr ausmacht. Ursula Grahn

In der Grafik ist zu sehen, wie das militärische Personal noch im März 2017 zusammensetzt. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie sich die Mitarbeiterzahl des Kommandos Cyber- und Informationsraum in diesem Jahr entwickelt.

