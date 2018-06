Cashback-Aktion für Scanner der Alaris S2000 Serie

Die Digitalisierung beginnt mit dem Scannen von Papierdokumenten. Diese Erkenntnis ist nicht neu, doch noch immer ist zu viel Papier im Umlauf und Prozesse werden verzögert. Die Scanner der Alaris S2000 Serie wurden für das dezentrale Erfassen am Arbeitsplatz, in der Workgroup oder im direkten Kundenkontakt entwickelt. Nun macht Kodak Alaris die Entscheidung noch leichter und startet eine Cashback-Aktion für Endkunden. Beim Kauf eines Gerätes dieser Serie gibt es bis 30. September 2018 eine Prämie von 100 Euro zurück.

Mit Hilfe der Scanner aus der S2000 Serie ist wieder Zeit für das Wesentliche. Wohl einzigartig in dieser Klasse ist die aktive Einzugstechnologie. Bekannt als »Rüttler« von großen Produktionsscannern, wird die Einzugskante des Papiers automatisch so ausgerichtet, dass Fehl- und Mehrfacheinzüge vermieden werden. Zudem sorgt die kontrollierte Ausgabestapelung dafür, dass die Belege auch nach dem Scannen wieder ordentlich angeordnet sind. Gerade bei der Erfassung im direkten Kundenkontakt oder beispielsweise von Reisekostenbelegen ist dies ein enormer Zeitgewinn.

Die integrierte Bildverarbeitungstechnologie Alaris Perfect Page liefert stets scharfe Bilder von hoher Qualität auch ohne leistungsstarken PC, so sind die Scanner bestens für Thin Client-Umgebungen sowie für das Erfassen auf mobile Geräte geeignet. Die Modelle Alaris S2050/S2070 lassen sich über USB verbinden, die Modelle S2060w/S2080w bieten zusätzlich die Netzwerkanbindung per LAN oder WLAN. So kann der Scanner immer dort zum Einsatz kommen, wo er benötigt wird.

Mit der Lösung Alaris Smart Touch lassen sich außerdem 20 verschiedene Scanaufträge ganz einfach vordefinieren und per Tastendruck auslösen. Dabei sorgt das intelligente Auslesen von Barcodes für genaueste Ergebnisse bei der Datenextrahierung und vereinfacht das Setup.

Darüber hinaus steht optional ein platzsparendes Flachbett für Reisepässe zur Verfügung. Der Scanner erkennt das Dokument, wenn es vollständig auf die Glasauflage gelegt wurde und scannt den Pass direkt binnen Sekunden.

Die Cashback-Aktion für Endkunden endet am 30.09.2018 und kann bis dahin unter folgendem Link beantragt werden: https://promotions.kodakalaris.com/