Chaos in der Zeitplanung führt zu Kosten- und Terminüberschreitungen

Eine elemen­tare Säule des Projekt­ma­nage­ments ist ein gutes Termin­ma­nage­ment. Schließ­lich gehört zum Projekt­er­folg häufig nicht nur das Ergeb­nis, sondern auch die Termin­ein­hal­tung der definier­ten Projekt­schritte. Doch häufig ist bereits die Erstel­lung eines detail­lier­ten Zeitplans zum Beginn eines Projekts nur mangel­haft umgesetzt. Dies ist ein Ergeb­nis der Techconsult-Studie zum Thema Termin­ma­nage­ment in Projek­ten.

Projekt­ma­nage­ment gehört zu den unter­neh­mens­kri­ti­schen Aufga­ben, deren Bedeu­tung häufig unter­schätzt wird: Nur so lässt sich erklä­ren, dass viele Projekte den Budget­rah­men spren­gen, der Zeitplan nicht gehal­ten werden kann oder Projekte gänzlich schei­tern. Neural­gi­sche Punkte, auf die Kosten- und Termin­über­schrei­tun­gen zurück­ge­führt werden können, liegen mitun­ter schon vor dem Projekt­be­ginn. So ergab die Analyse zu Termin- und Kosten­über­schrei­tun­gen des Hambur­gi­schen Großpro­jekts Elbphil­har­mo­nie durch die Hertie School of Gover­nance, dass schon die Zeitpla­nung für das Projekt zu überam­bi­tio­niert war. Häufig existie­ren zu Projekt­be­ginn viele Unbekannte, was die Wahrschein­lich­keit des Projekt­er­folgs minimiert. Daher ist es umso wichti­ger, struk­tu­riert und kontrol­liert einem mögli­chen Schei­tern entge­gen zu wirken und bereits vor Projekt­be­ginn den sinnbild­li­chen Grund­stein für die spätere Projekt­ar­beit zu legen.

Mangel­hafte Umset­zung der Zeitpla­ner­stel­lung

Eine der ersten und wichtigs­ten Aufga­ben vor Projekt­start ist die Erstel­lung eines Zeitplans. Anhand dieses Zeitplans wird das Projekt in Phasen, Meilen­steine und Aufga­ben zerlegt und termi­niert. Diese Zeitpla­nung dient als Basis für die Planung von Personal- und Ressour­cen­be­dar­fen, Aufga­ben­ver­tei­lung und weite­rer Detail­pla­nun­gen. Im Laufe des Projekt­fort­schritts dient der Projekt­plan darüber hinaus dem Control­ling des Projekt­fort­schritts und sollte daher stets aktuell gehal­ten werden.

Bereits die Erstel­lung eines detail­lier­ten Zeitplans vor Projekt­start berei­tet jedoch vielen Unter­neh­men Probleme. Nach Branchen betrach­tet sind es vor allem Ferti­gungs­un­ter­neh­men, 37 Prozent geben an, Schwie­rig­kei­ten mit der Erstel­lung eines Zeitplans zu haben. Im Hinblick auf die Unter­neh­mens­größe lässt sich zwar beobach­ten, dass mit zuneh­men­der Unter­neh­mens­größe die Probleme leicht zurück­ge­hen, jedoch sehen auch hier 30 Prozent der befrag­ten Mittel­ständ­ler die Zeitpla­ner­stel­lung als subop­ti­mal gelöst an.

Die Umset­zungs­pro­bleme gehen zumeist mit einer mangel­haf­ten Software­un­ter­stüt­zung einher: Ein Drittel der befrag­ten Unter­neh­men sieht die bishe­rige Software­un­ter­stüt­zung als nicht gut an. Nach Branchen betrach­tet sind es auch hier die Ferti­gungs­un­ter­neh­men, gefolgt von Unter­neh­men der Energie­wirt­schaft, die vermehrt von Defizi­ten berich­ten.

Unter­neh­men sollten die Zeitpla­ner­stel­lung daher zwingend auf den Prüfstand stellen. Eine optimale und realis­ti­sche Zeitpla­nung beein­flusst alle nachfol­gen­den Aufga­ben, wie das Ressour­cen­ma­nage­ment und die weitere Projekt­steue­rung positiv. Zugleich sollte die Software­un­ter­stüt­zung unter die Lupe genom­men und geprüft werden, ob sie eine optimale Zeitpla­ner­stel­lung gewähr­leis­tet.

Wo weitere Probleme im Zusam­men­hang mit dem Termin­ma­nage­ment im Bereich des Ressour­cen­ma­nage­ments oder der Projekt­steue­rung zu identi­fi­zie­ren sind, lesen Sie in der Short Study Termin­ma­nage­ment, die auf der Projekt­web­site www.project-performance-index.de zum kosten­freien Download bereit steht. Für inter­es­sierte Unter­neh­men steht dort ebenfalls ein kosten­freies Self-Check-Tool bereit, dass ermög­licht, die eigene Situa­tion zu bewer­ten und sich mit den Studi­en­er­geb­nis­sen zu verglei­chen.

Über den Project Perfor­mance Index

Die Studie Project Perfor­mance Index unter­sucht den Status quo in der Umset­zung der Projekt­ar­beit und des Projekt­ma­nage­ments. Die Ansprech­part­ner dafür waren einer­seits Projekt­lei­ter, anderer­seits Projekt­mit­ar­bei­ter in mittel­stän­di­schen Unter­neh­men der Ferti­gungs­in­dus­trie (Fahrzeug­bau inkl. Zulie­fe­rer, Elektro- und High-Tech-Industrie sowie Metall­er­zeu­gung und Verar­bei­tung), der Energie­wirt­schaft sowie Techni­sche Dienst­leis­ter (Architektur-, Ingenieur- und Planungs­bü­ros, Ingenieurs- oder techni­scher Dienst­leis­ter für Entwick­lung) von 50 bis 1999 Mitar­bei­tern (Techni­sche Dienst­leis­ter ab 20 Mitar­bei­ter) in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz (D/A/CH). Insge­samt wurden 563 Online- und Telefon­in­ter­views mit diesen Ansprech­part­nern geführt. Der Project Perfor­mance Index wird unter­stützt von RPLAN.