Cloud-Komplexität beherrschen: Leitfaden liefert Expertenwissen um das Beste aus der Cloud herauszuholen

Freudenberg IT (FIT) und das Analystenhaus PAC haben einen neuen Praxisleitfaden herausgegeben, der hilft, die Steuerungsaufgaben rund um den Betrieb einer Cloudinfrastruktur zu definieren. Das Dokument fasst die wichtigsten Stolpersteine zusammen und spricht Empfehlungen für praktikable Lösungen aus.

Ganz gleich, ob Public, Private oder Hybrid – die Cloud spielt für über 50 Prozent der Unternehmen in Mitteleuropa eine wichtige oder sehr wichtige Rolle (Quelle: PAC CxO Survey). Cloud-Lösungen entlasten interne IT-Abteilungen, sie sind skalierbar, auch in Zeiten des Fachkräftemangels, und bringen höchste Flexibilität. Unternehmen muss aber bewusst sein, dass mit dem Weg in die Cloud auch Steuerungsaufgaben bleiben oder neu entstehen, die über den Erfolg des Betriebsmodells entscheiden.

Vor diesem Hintergrund liefert der Leitfaden von FIT und PAC Denkanstöße für fünf erfolgsentscheidende Aspekte:

Auswahl des richtigen Betriebsmodells beziehungsweise der richtigen Betriebsmodelle: Abwägungssache – Vielfalt mag leistungsfähiger sein, bringt aber auch mehr Komplexität.

Qualifizierung der IT-Organisation: Mit der Cloud verändern sich Anforderungen an die interne IT. Mitarbeiter haben Raum für strategische Zukunftsthemen und brauchen das Rüstzeug, diesen nutzen zu können.

Sicherheit und Compliance: Korrespondieren die Sicherheitsstandards eines Cloud-Anbieters mit den eigenen Anforderungen?

Bestellung und Bereitstellung von Cloud Services sowie Nutzerverwaltung: Mehr Einsatz von Cloud-Lösungen führt zu mehr Verwaltungsaufgaben – eine von Anfang an strukturierte Herangehensweise senkt diesen Aufwand dauerhaft.

Portale für die Orchestrierung von Cloud Services: Sie sind eine gute Möglichkeit, um verschiedene Cloud-Dienste zu bündeln und Nutzern bereitzustellen.

»Cloud Computing ist der Motor für eine dynamische IT, die hochskalierbar ist und sich schnell an die Bedürfnisse der Kerngeschäftsbereiche anpassen lässt«, erläutert Ralf Sürken, CEO Europe, Freudenberg IT. »Gleichzeitig muss Unternehmen bewusst sein, dass die Cloud ihre IT-Aufgaben nicht auf Knopfdruck verschwinden lässt. Mit manchen haben sie zwar tatsächlich nichts mehr zu tun, wenn die Cloud erst einmal läuft. Dafür kommen neue Aufgaben hinzu, die auch ein Umdenken erfordern. Wem das gut gelingt, der kann mit geringeren Ressourcen mehr erreichen – und seine IT zum flexiblen Partner der Geschäftsbereiche machen. Unser neuer Leitfaden liefert einen kompakten Einstieg in die Thematik und bereitet Unternehmen auf ihren Weg in die Cloud oder auf eine Professionalisierung ihres Cloud-Ansatzes vor.«

Der Leitfaden »Komplexität beherrschen« steht nach Registrierung auf der Webseite von FIT zum kostenlosen Download bereit.