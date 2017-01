Connected Car wächst rasant

Noch ist Connected Car ein nur mäßig lukratives Geschäftsfeld. Das soll sich laut Statista Digital Market Outlook in den kommenden fünf Jahren ändern. Bis 2021 wird sich der weltweite Connected-Car-Umsatz auf über 80 Milliarden US-Dollar verfünffachen. Das entspricht einem jährlichen Wachstum von 38 Prozent. Das große Geld wird in diesem Zeitraum vor allem mit Hardware verdient, auf die laut Einschätzung der Statista-Analysten fast 90 Prozent der Gesamterlöse entfallen werden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem kostenfreien Marktreport Connected Car: Connected Hardware. https://de.statista.com/download/outlook/whiterpaper/Connected_Car_Connected_Hardware_Outlook_1701.pdf

Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/7549/weltweiter-connected-car-umsatz/

Ob Unterhaltung, Sicherheit oder autonomes Fahren – die Einsatzmöglichkeiten von Connected-Car-Features sind vielfältig. Das Thema vernetztes Fahren wird die Automobilindustrie ohne Zweifel in den nächsten Jahren prägen. Ein vernetztes Auto ist mit entsprechender Hardware und Software ausgestattet, die es dem Fahrzeug ermöglicht mit seiner Umgebung zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Über Einsatzmöglichkeiten, Interesse sowie eventuelle Bedenken der Autofahrer gibt die folgende, in Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise entstandene Infografik Aufschluss. Felix Richter

Diese Grafik fasst aktuelle Daten, Zahlen und Fakten zum Thema Connected Cars zusammen. https://de.statista.com/infografik/4717/connected-cars/