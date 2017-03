COSMO CONSULT übernimmt den österreichischen Microsoft Dynamics Partner ACP Business Solutions

Die COSMO CONSULT-Gruppe, Europas führender Anbieter von End-to-End-Business-Lösungen auf der Basis von Microsoft Dynamics, übernimmt die Mehrheit an der ACP Business Solutions GmbH einen der renommiertesten Microsoft-Partner für Unternehmenslösungen in Österreich. Durch die Integration der ACP Business Solution GmbH in Graz sowie zweier weiterer Repräsentanzen in Wien und Traun in die Unternehmensgruppe stellt COSMO CONSULT seine ERP- und Branchenexpertise insbesondere den österreichischen Kunden aus Industrie, Handel und Dienstleistung vor Ort zur Verfügung und ist zukünftig im kompletten DACH-Bereich mit eigenen Standorten vertreten.

Die ACP Business Solutions GmbH gehört seit vielen Jahren zu den ersten Adressen in Österreich, wenn es um Beratung, Implementierung und Services im Umfeld von Unternehmenslösungen auf Basis von Microsoft Dynamics geht. Im internationalen Partnerprogramm von COSMO CONSULT arbeiten beide Unternehmen bereits seit vielen Jahren eng zusammen. Ausgehend von dieser erfolgreichen Partnerschaft haben sich COSMO CONSULT und ACP Business Solutions nun entschlossen, die Expertise beider Seiten noch stärker zu bündeln und damit speziell den österreichischen Kunden und Interessenten die ganze Bandbreite der integrierten Microsoft-Lösungen sowie des gemeinsamen Branchen- und Beratungs-Know-hows zur Verfügung zu stellen.

Durch die Integration des österreichischen Microsoft Gold-Partners verfolgt die COSMO CONSULT-Gruppe mit ihren nunmehr über 750 Mitarbeitern an 33 Standorten weltweit konsequent ihre internationale Wachstumsstrategie, die zuletzt mit Akquisitionen in Frankreich, Spanien und Lateinamerika vorangetrieben wurde. Eine zentrale Rolle spielt dabei nach wie vor der mitteleuropäische und dabei insbesondere der deutschsprachige Markt: Mit den drei neuen COSMO CONSULT-Niederlassungen profitieren zukünftig die gemeinsamen Kunden sowohl von der profunden Kenntnis spezifisch österreichischer Marktanforderungen als auch von der internationalen Expertise und der wirtschaftlichen Stabilität des größten europäischen Microsoft Dynamics-Anbieters.

»Dadurch, dass wir nun Teil des europaweit führenden Microsoft Dynamics-Partners werden, eröffnen sich für unsere Bestandskunden und Interessenten in Österreich vollkommen neue Möglichkeiten«, so Reinhard Waltl, kaufmännischer Geschäftsführer der ACP Business Solutions GmbH. »Dazu gehören unter anderem ein einmaliger Expertenpool, integrierte Geschäftsanwendungen für alle Unternehmensbereiche, -größen und Branchen und nicht zuletzt das im Microsoft Dynamics-Umfeld einmalige Know-how bei internationalen Business-Szenarien.«

»Für uns ist die Nähe zu unseren Kunden nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinn der entscheidende Faktor«, ergänzt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe. »Moderne Business-Lösungen sind zu einem elementaren Bestandteil der Wertschöpfung geworden. Ebenso elementar ist es daher für uns als IT-Dienstleister, unseren Kunden kurze Reaktionszeiten und eine persönliche, partnerschaftliche Beratung zu gewährleisten. Mit unseren drei neuen Standorten in Graz, Wien und Traun können wir nun auch den österreichischen Unternehmen die ganze Bandbreite unserer Lösungen und Services vor Ort zur Verfügung stellen.«

Die Umfirmierung der ACP Business Solutions-Niederlassungen zu operativen Gesellschaften der COSMO CONSULT-Unternehmensgruppe wird in den kommenden Monaten sukzessive durchgeführt. Bestandskunden werden auch zukünftig von ihren gewohnten Ansprechpartnern betreut und persönlich über alle für sie relevanten Änderungen informiert.

Zahlen | Daten | Fakten der COSMO CONSULT Gruppe