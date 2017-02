Crossborder-Commerce: Nur wenige bestellen im Ausland

Mehr als zwei Drittel der deutschen Internet-Shopper bestellen ausschließlich bei heimischen Online-Shops. Das geht aus einer aktuellen Paypal-Studie hervor. Noch deutlich verhaltener in Sachen Crossborder-Commerce sind die Japaner. Im Land der aufgehenden Sonne haben in den zwölf Monaten vor der Umfrage lediglich fünf Prozent etwas im Ausland gekauft. International genießt der deutsche E-Commerce offenbar einen guten Ruf. Sieben Prozent der internationalen Shopper gaben an, bei einem hiesigen Online-Händler eingekauft zu haben. Beliebter sind nur noch China (21 Prozent), die USA (17 Prozent) sowie Großbritannien (13 Prozent). Für die Studie befragte Ipsos insgesamt 28.000 Internetnutzer aus 32 Ländern. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/4126/verteilung-von-online-kaeufen-nach-standort-des-shops/