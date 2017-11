Cyber Week für Online-Händler immer wichtiger

Dieses Jahr erwarten deutlich mehr Online-Marktplatzhändler, dass sie den größten Umsatz im Weihnachtsgeschäft in der zweiten Novemberhälfte machen – also zu Zeiten der Cyber Week mit ihren Angebotstagen Black Friday und Cyber Monday. Die Zahl der Händler, die den größten Umsatz in den ersten Dezember-Wochen erwarten, ist im Vergleich zum Vorjahr hingegen gesunken. Damit wächst die wirtschaftliche Bedeutung der Cyber Week weiter an.

Der Begriff Black Friday spielt übrigens auf die Buchhaltung im Einzelhandel an, die aufgrund des Kaufsrausches an diesem Tag besonders optimistisch ist, schwarze Zahlen zu schreiben. Matthias Janson

Die wichtigsten Angebots-Tage 2017 im Überblick:

Cyber Monday 2017 Beginn: 27.11.2017

Black Friday 2017 Beginn: 24.11.2017

Cyber Week 2017 Beginn: 20.11.2017

https://de.statista.com/infografik/11902/bedeutung-der-cyber-week/