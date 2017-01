Das ändert sich im Digitaljahr 2017

Das Ende des EU-Roamings +++ Online-Sprechstunde beim Arzt +++ Digitales Finanzamt +++ DVB-T2 kommt +++ Endlich freies WLAN in allen ICE-Zügen.

Im Jahr 2017 treten in der digita­len Welt viele Neuerun­gen in Kraft, die Verbrau­cher, Unter­neh­men oder auch die öffent­li­che Verwal­tung betref­fen. Bitkom nennt die wichtigs­ten Änderun­gen im Jahr 2017.

Roaming-Gebühren werden endgül­tig abgeschafft

Nach einer seit mehre­ren Jahren dauern­den Übergangs­phase werden die Roaming-Gebühren inner­halb der Europäi­schen Union endgül­tig abgeschafft. Ab 15. Juni 2017 zahlen Europäer auf Reisen im EU-Ausland für Handy­ge­sprä­che densel­ben Preis wie für Handy­ge­sprä­che zu Hause. Noch zu klären ist, ob es eine Obergrenze für die Dauer des Roamings geben soll (Fair-Use-Klausel). Damit soll ein Missbrauch verhin­dert werden, zum Beispiel der dauer­hafte Gebrauch auslän­di­scher SIM-Karten in Deutsch­land.

Mehr Trans­pa­renz bei Inter­net­ver­trä­gen

Ab Mitte 2017 werden Verträge mit Breit­ban­d­an­bie­tern übersicht­li­cher und die Leistungs­fä­hig­keit der Inter­net­an­schlüsse trans­pa­ren­ter. Die kürzlich verab­schie­dete Transparenz-Verordnung sieht unter anderem vor, dass die Anbie­ter auf Grund­lage von Messun­gen konkrete Angaben zur tatsäch­li­chen Geschwin­dig­keit von Inter­net­an­schlüs­sen machen müssen. Zudem sollen sich Verbrau­cher in Zukunft in Produkt­in­for­ma­ti­ons­blät­tern schnell über die wesent­li­chen Vertrags­in­halte infor­mie­ren können. In der monat­li­chen Rechnung wird unter anderem das Ende der Mindest­ver­trags­lauf­zeit, die Kündi­gungs­frist und der letzte Kalen­der­tag mitge­teilt, an dem die Kündi­gung einge­hen muss, um einen Vertrag zu beenden.

Neue Übertra­gungs­tech­nik beim Anten­nen­fern­se­hen: Umstieg auf DVB-T2

Ab dem 29. März 2017 wird in allen größe­ren Ballungs­ge­bie­ten in Deutsch­land die TV-Übertragungstechnik DVB-T abgeschal­tet. Das TV-Signal wird dann über den neuen Standard DVB-T2 in die Wohnzim­mer übertra­gen. Hinter­grund der Umstel­lung: Der Nachfol­ge­stan­dard benötigt weniger Übertra­gungs­spek­trum. Die frei werden­den Funkfre­quen­zen können für das mobile Inter­net genutzt werden und damit den Breit­band­aus­bau in ländli­chen Gebie­ten beschleu­ni­gen. Größter Pluspunkt der neuen Technik ist, dass die TV-Sendungen dann in hochauf­lö­sen­der Quali­tät übertra­gen werden. Wer auch nach dem Stich­tag das TV-Programm über Antenne empfan­gen möchte, benötigt ein Empfangs­ge­rät, das den Nachfol­ger DVB-T2 unter­stützt. Viele Flach­bild­fern­se­her, die vor 2015 herge­stellt wurden, können das neue TV-Signal nicht verar­bei­ten. Notwen­dig ist dann die Anschaf­fung eines zusätz­li­chen DVB-T2-Receivers. Zudem wird der Empfang von Privat­sen­dern wie RTL, Sat1 oder Pro7 zukünf­tig kosten­pflich­tig. Verbrau­cher zahlen 69 Euro pro Gerät jährlich.

Steuer­be­scheid nur noch per Compu­ter

Zum 1. Januar 2017 tritt das Gesetz zur Moder­ni­sie­rung des Besteue­rungs­ver­fah­rens in Kraft. Steuer­be­scheide werden von den Finanz­äm­tern ab sofort in einem voll automa­ti­sier­ten Verfah­ren erlas­sen. Die Steuer­ver­an­la­gung wird komplett von der IT abgewi­ckelt. Finanz­be­amte greifen nur noch ein, wenn das System beson­dere Risiken oder nicht plausi­ble Angaben erkennt. Auch für den Steuer­pflich­ti­gen haben die neuen Vorschrif­ten Vorteile: sie müssen keine Belege mehr an das Finanz­amt senden, sondern nur noch auf Anfrage bereit­hal­ten. Außer­dem wird die Frist für die Abgabe von Steuer­er­klä­run­gen um zwei Monate auf Ende Juli des Folge­jah­res verlän­gert – aller­dings erst für den Veran­la­gungs­zeit­raum 2018.

E-Health: Online-Sprechstunde für Patien­ten

Im Jahr 2017 schrei­tet der Roll-out der Beschlüsse aus dem E-Health-Gesetz voran. Die Versi­cher­ten profi­tie­ren dann von mehr teleme­di­zi­ni­schen Leistun­gen: Ab April 2017 wird die telekon­si­li­a­ri­sche Befund­be­ur­tei­lung von Röntgen­auf­nah­men und ab Juli 2017 die Online-Videosprechstunde in die vertrags­ärzt­li­che Versor­gung aufge­nom­men. Das wird Patien­ten die Kontakt­auf­nahme mit dem Arzt deutlich erleich­tern, gerade bei Nachsorge- und Kontroll­ter­mi­nen.

Zusätz­li­che steuer­li­che Förde­rung der Elektro-Mobilität

Schon jetzt sind Elektro­fahr­zeuge in den ersten zehn Jahren von der Kfz-Steuer befreit und für die Nutzung von Elektro­au­tos als Firmen­wa­gen gibt es ebenfalls steuer­li­che Vergüns­ti­gun­gen. Jetzt hat der Gesetz­ge­ber noch einmal nachge­legt. Mit dem Gesetz zur steuer­li­chen Förde­rung von Elektro­mo­bi­li­tät im Straßen­ver­kehr werden vom Arbeit­ge­ber gewährte Vorteile für das Aufla­den eines Elektro­fahr­zeugs oder eines Hybrid-Elektrofahrzeugs des Arbeit­neh­mers von der Einkom­men­steuer befreit. Das gleiche gilt, wenn der Arbeit­neh­mer eine betrieb­li­che Ladevor­rich­tung zeitweise privat nutzt. Der Arbeit­ge­ber hat auch die Möglich­keit, die Lohnsteuer für geldwerte Vorteile aus der Übereig­nung einer Ladevor­rich­tung sowie für Zuschüsse zu den Aufwen­dun­gen des Arbeit­neh­mers für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevor­rich­tung pauschal mit 25 Prozent zu überneh­men. Die Neure­ge­lun­gen gelten ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezem­ber 2020.

Einschrän­kun­gen bei Zeitar­beit und Werkver­trä­gen

Am 1. April 2017 treten Änderun­gen des Arbeit­neh­mer­über­las­sungs­ge­set­zes in Kraft. Es sieht vor, Leih- und Zeitar­beit im Regel­fall auf maximal 18 Monate zu beschrän­ken. Zudem sollen Leihar­beit­neh­mer nach neun Monaten den gleichen Lohn erhal­ten wie die Stamm­be­leg­schaft. Aus Sicht der Digitalbran­che ist die Begren­zung auf 18 Monate proble­ma­ti­sch, da komplexe IT-Projekte in der Regel länger dauern. IT-Dienstleister sind künftig verpflich­tet, das Perso­nal nach Ablauf der Frist auszu­tau­schen, auch wenn das Projekt noch gar nicht abgeschlos­sen ist. Zudem führt das Gesetz bei Werk- und Dienst­ver­trä­gen zu erheb­li­cher Rechts­un­si­cher­heit. Denn es gibt mittler­weile neue Formen der Projekt­ar­beit, die das klassi­sche Vertrags- und Arbeits­recht nicht mehr abbil­den kann. So werden Werk- und Dienst­ver­träge häufig als verdeckte Arbeit­neh­mer­über­las­sung gewer­tet und streng sanktio­niert. Die Digital­wirt­schaft befürch­tet, dass innova­tive Modelle wie das so genannte agile Projekt­ma­nage­ment bei der Software-Entwicklung (»Scrum«) künftig verhin­dert werden. Für die Digitalbran­che sollte deshalb eine verbind­li­che Ausnah­me­re­ge­lung geschaf­fen werden.

Neue Regeln für Website-Betreiber

Das Verbrau­cher­streit­bei­le­gungs­ge­setz verpflich­tet Unter­neh­men, ab dem 1. Februar 2017 auf ihrer Webseite und in ihren Allge­mei­nen Geschäfts­be­din­gun­gen (AGB) darauf hinzu­wei­sen, ob sie dazu bereit oder dazu verpflich­tet sind, in Streit­fäl­len an einem Schlich­tungs­ver­fah­ren teilzu­neh­men. Auch wenn das nicht der Fall ist, müssen sie ihre Kunden online oder in den AGB darüber infor­mie­ren. Die Infor­ma­tio­nen müssen einfach zugäng­lich und leicht verständ­lich sein. Das Gesetz soll dazu führen, dass weniger Streit­fälle von der Justiz entschie­den werden müssen. Statt­des­sen sollten Verbrau­cher und Unter­neh­men ihre Strei­tig­kei­ten häufi­ger in außer­ge­richt­li­chen Verfah­ren wie Schlich­tung, Schieds­ver­fah­ren oder Media­tion beile­gen.

WLAN in ICE-Zügen der Deutschen Bahn

Einen neuen Service erwar­tet alle Bahnfah­rer, die mit einem ICE unter­wegs sind. Ab dem Jahres­wech­sel bietet die Deutsche Bahn ihr ICE-WLAN auch in der 2. Klasse kosten­frei an. Aller­dings ist das Daten­vo­lu­men pro Fahrgast auf 200 Megabyte pro Tag beschränkt. Das Übertra­gungs­tempo soll bei knapp einem Megabit pro Sekunde liegen. Ab einem Verbrauch von 200 Megabyte wird die Daten­rate gedros­selt. Für Fahrer in der 1. Klasse ist das Daten­vo­lu­men unbegrenzt.