Das Jahr 2016 in Bitkom-Zahlen

Die digitale Trans­for­ma­tion der Wirtschaft, Bildung und Arbeit, Sicher­heit und Daten­schutz, neue Techno­lo­gien und Geräte sowie die konjunk­tu­relle Lage der ITK-Branche – das waren wichtige Schwer­punkte des Digital­jah­res 2016. Der Bitkom beauf­tragte wieder zahlrei­che Studien, um den wichtigs­ten Trends der digita­len Welt auf die Spur zu kommen. Zum Ausklang des Jahres blickt der Digital­ver­band zurück und präsen­tiert eine Auswahl der wichtigs­ten Bitkom-Zahlen der vergan­ge­nen 12 Monate.

Januar – Jeder zweite Lehrer würde gerne häufi­ger digitale Medien einset­zen

Die digitale Bildung war ein zentra­les Thema des Jahres. Zum Einsatz digita­ler Medien und Geräte in der Schule befragte der Digital­ver­band im Januar Lehrer der Sekun­dar­stufe I. Das Ergeb­nis: Jeder zweite Lehrer (48 Prozent) würde gerne häufi­ger digitale Medien einset­zen. Aller­dings mangelt es laut 43 Prozent der Befrag­ten an der techni­schen Ausstat­tung der Schulen. Zudem würden 83 Prozent gerne eine Weiter­bil­dung zum Einsatz digita­ler Medien im Unter­reicht besuchen. Eine große Mehrheit der Lehrer (82 Prozent) fordert ein stärke­res Engage­ment des Bundes bei der Entwick­lung und Umset­zung einer digita­len Strate­gie für die Schulen. Dieser Forde­rung ist Bildungs­mi­nis­te­rin Wanka inzwi­schen nachge­kom­men. Sie kündigte Inves­ti­tio­nen in Höhe von 5 Milli­ar­den Euro für eine bessere Ausstat­tung der Schulen im Rahmen des Digital­pak­tes zwischen Bund und Ländern an.

Februar – 51 Millio­nen Deutsche nutzen ein Smart­phone

Im Februar zeigte eine Verbrau­cher­be­fra­gung des Bitkom im Vorfeld des Mobile Worlds Congress: Rund drei Viertel der Deutschen ab 14 Jahren (74 Prozent) verwen­den ein Smart­phone. Das sind 51 Millio­nen Menschen. 2014 waren es noch rund zwei Drittel (65 Prozent) und 2012 gerade einmal etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent). Der Nutzer­an­teil hat sich damit inner­halb von vier Jahren mehr als verdop­pelt.

März – Digita­li­sie­rung der Wirtschaft nimmt Fahrt auf

Vier von zehn Unter­neh­men (40 Prozent) haben infolge der Digita­li­sie­rung bereits neue Produkte oder Dienste auf den Markt gebracht und 57 Prozent bestehende Angebote angepasst. Dagegen musste jedes achte Unter­neh­men (12 Prozent) wegen des digita­len Wandels Waren oder Dienst­leis­tun­gen vom Markt nehmen. Das berich­tete der Bitkom zur Eröff­nung der CeBIT in Hanno­ver. Aller­dings zeigt die Studie auch, dass viele Unter­neh­men unzurei­chend auf den digita­len Wandel vorbe­rei­tet sind. Gut ein Viertel (28 Prozent) hat noch immer keine Digital­stra­te­gie.

April – Indus­trie im Visier von Cyber­kri­mi­nel­len und Nachrich­ten­diens­ten

Der April stand im Bitkom ganz im Zeichen der IT-Sicherheit. Eine Befra­gung zeigte: Zwei von drei Indus­trie­un­ter­neh­men (69 Prozent) sind in Deutsch­land in den vergan­ge­nen zwei Jahren Opfer von Daten­dieb­stahl, Wirtschafts­spio­nage oder Sabotage gewor­den. Der Schaden beläuft sich für die deutsche Indus­trie auf rund 22 Milli­ar­den Euro pro Jahr. Die Täter sind in den meisten Fällen die eigenen Mitar­bei­ter: Fast zwei Drittel (65 Prozent) der betrof­fe­nen Unter­neh­men sagten, dass aktuelle oder ehemals Beschäf­tigte für die Taten verant­wort­lich waren.

Mai – Erstmals nutzt die Mehrheit der Unter­neh­men Cloud Compu­ting

54 Prozent der Unter­neh­men nutzten im Jahr 2015 Cloud Compu­ting. Im Jahr davor waren es erst 44 Prozent. Das fand eine Studie im Auftrag des Bitkom im Mai 2016 heraus. Der starke Anstieg der Nutzung ist laut Umfrage fast ausschließ­lich auf kleinere und mittlere Unter­neh­men zurück­zu­füh­ren. So stieg die Cloud-Nutzung in Unter­neh­men mit 100 bis 1.999 Mitar­bei­tern um 7 Prozent­punkte auf 62 Prozent im Jahr 2015 und in Unter­neh­men mit 20 bis 99 Mitar­bei­tern sogar um 11 Punkte auf 52 Prozent. Bei großen Unter­neh­men ab 2.000 Mitar­bei­tern legte die Nutzung auf vergleichs­weise hohem Niveau nur um einen Punkt auf 69 Prozent zu.

Juni – Digita­li­sie­rung schafft neue Jobs für Fachkräfte

Auch die Zukunft der Arbeit war eines der Top-Themen des Jahres. Im Juni veröf­fent­lichte der Bitkom die Studie »Neue Arbeit – wir die Digita­li­sie­rung unsere Jobs verän­dert.« Ergeb­nis: Jedes zweite Unter­neh­men (54 Prozent) rechnet damit, dass es in den kommen­den zehn Jahren mehr Arbeits­plätze für gut ausge­bil­dete Beschäf­tigte geben wird, gerade einmal 5 Prozent erwar­ten einen Rückgang. 9 von 10 Unter­neh­men (87 Prozent) gehen davon aus, dass die Digital­kom­pe­tenz der Beschäf­tig­ten genauso wichtig wird wie fachli­che oder soziale Kompe­tenz.

Juli – Europäi­scher ITK-Markt wächst etwas langsa­mer

Im Sommer veröf­fent­lichte der Bitkom die Markt­pro­gno­sen für die europäi­sche Digital­wirt­schaft auf Grund­lage einer Studie des European Infor­ma­tion Techno­logy Obser­va­tory (EITO). Demnach wuchs das Geschäft mit Produk­ten und Diens­ten der Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie und Telekom­mu­ni­ka­tion in Europa in diesem Jahr wieder etwas langsa­mer. Die ITK-Umsätze in den EU-Staaten werden 2016 voraus­sicht­lich um 0,7 Prozent auf 686 Milli­ar­den Euro zulegen. 2015 hatte das Plus noch 2,9 Prozent betra­gen

August – Virtual Reality treibt Entwick­lung der Unter­hal­tungs­elek­tro­nik an

Gemein­sam mit dem Prüfungs- und Beratungs­un­ter­neh­men Deloitte veröf­fent­lichte der Bitkom im August die Trend­stu­die »Consu­mer Techno­logy 2016«. Die Unter­su­chung zeigt: Virtual Reality ist das »Next Big Thing« in der Unter­hal­tungs­elek­tro­nik. Demnach wird in Deutsch­land im Jahr 2016 voraus­sicht­lich 158 Millio­nen Euro Umsatz mit Virtual Reality gemacht. Davon entfal­len 129 Millio­nen Euro auf Hardware wie VR-Brillen und 29 Millio­nen Euro auf spezi­elle VR-Inhalte. Für das Jahr 2020 weist die Studie eine Prognose für Virtual-Reality-Umsätze im deutschen Markt in Höhe von einer Milli­arde Euro aus.

Septem­ber – Teleme­di­zin trifft auf großes Inter­esse

Die Digita­li­sie­rung hält Einzug in das Gesund­heits­we­sen. Das ist das Ergeb­nis einer Befra­gung vom Septem­ber. So erklärt jeder fünfte Bundes­bür­ger (20 Prozent), dass er im Krank­heits­fall auf jeden Fall seinen eigenen Gesund­heits­zu­stand teleme­di­zi­ni­sch überwa­chen lassen würde, weitere 39 Prozent können sich vorstel­len, diese Möglich­keit in Anspruch zu nehmen. Insge­samt 6 von 10 Deutschen (59 Prozent) sind damit offen gegen­über dem sogenann­ten Tele-Monitoring.

Oktober – Aus Online-Shopping wird Mobile-Shopping

Im Oktober fand eine Befra­gung unter Inter­net­nut­zern im Auftrag des Bitkom heraus, dass sich die Zahl der Smartphone-Shopper inner­halb von zwei Jahren fast verdop­pelt hat (39 Prozent). Mehr als ein Viertel der Befrag­ten (27 Prozent) nutzt zudem das Tablet zum Online-Shopping von Produk­ten, Dienst­leis­tun­gen oder Digita­lem wie Filmen. Einkäufe via Laptop (64 Prozent) oder Desktop-PC (50 Prozent) sind dagegen rückläu­fig.

Novem­ber – Rasante Digita­li­sie­rung im Stall und auf dem Acker

»Deutsch­lands Bauern­höfe sind digita­ler als Deutsch­lands Fabri­ken«, sagte Bitkom Haupt­ge­schäfts­füh­rer Dr. Bernhard Rohle­der zur Veröf­fent­li­chung der Studie »Digita­li­sie­rung in der Landwirt­schaft« im Novem­ber. So nutzt schon heute jeder zweite Landwirt und Lohnun­ter­neh­mer (53 Prozent) sogenann­tes Smart Farming, also die Anwen­dung digita­ler Techno­lo­gien in der Landwirt­schaft, etwa GPS-gestützte Landma­schi­nen.

Dezem­ber – Erreich­bar­keit über die Feier­tage: ein Dauer­thema

Zwei Drittel der Berufs­tä­ti­gen (65 Prozent), die über die Weihnachts­fei­er­tage und zwischen den Jahren Urlaub machen, sind während dieser Zeit dienst­lich erreich­bar, wie eine Befra­gung im Auftrag des Bitkom im Dezem­ber heraus­fand. Im Vergleich zu den Vorjah­ren ist die Zahl derje­ni­gen, die auch während ihrer freien Tage für Vorge­setzte, Kolle­gen oder Kunden ansprech­bar sind, erneut zurück­ge­gan­gen. Im vergan­ge­nen Jahr waren 73 Prozent, 2014 sogar 76 Prozent zwischen den Jahren erreich­bar.

