Das Zuhause immer im Blick – Kontrolle von unterwegs steigert das persönliche Sicherheitsempfinden

Immer mehr Deutsche setzen auf Smart-Home-Technologien im Eigenheim.

Winter­zeit ist Einbruchs­zeit. Die Gewiss­heit, dass in der eigenen Abwesen­heit zuhause alles mit rechten Dingen zugeht, steht für die Mehrheit der Deutschen an erster Stelle. Das belegt eine aktuelle Umfrage [1] des Meinungs­for­schungs­in­sti­tuts YouGov: Die Möglich­keit, auch von unter­wegs immer einen Blick auf die eigenen vier Wände zu haben, steigert bei 54 % der Befrag­ten das persön­li­che Sicher­heits­emp­fin­den.

Smart Home für mehr Schutz im eigenen Zuhause

Seit intel­li­gente Sicher­heits­tech­no­lo­gie für die eigenen vier Wände nicht mehr an teure Systeme und Dienst­leis­ter gebun­den ist, setzen immer mehr Menschen auf Smart Home für mehr Schutz im eigenen Zuhause. Unkom­pli­zierte Kamera- und Überwa­chungs­sys­teme wie das All-in-One-Heimsicherheitssystem von Canary, das auf Bewegungs­mel­der und hochauf­lö­sende Video­über­tra­gung über eine eigene App setzt, haben hierbei die Nase vorne.

Mit einem Klick per App von unter­wegs aus immer ein Auge auf das Zuhause und seine Lieben haben: Das ist nicht nur bequem, sondern legt auch jeder­zeit eine Echtzeit­lei­tung in die eigenen vier Wände. Laut YouGov steigert diese Möglich­keit bei über der Hälfte (54 %) der Befrag­ten das persön­li­che Sicher­heits­emp­fin­den.

Ungebe­tene Gäste hat keiner gern: Das sehen auch 35 % der befrag­ten Perso­nen so und nennen die Abschre­ckung von Einbre­chern als Haupt­be­weg­grund für die Inves­ti­tion in ein All-in-One-Heimsicherheitssystem. Live-Benachrichtigungen bei ungewöhn­li­chen Bewegun­gen (52 %) sowie eine direkte Verbin­dung zur Polizei im Ernst­fall (48 %) sind somit essen­zi­elle, techni­sche Features, die ein solches System mitbrin­gen muss, wie die Umfrage zeigt. Die Möglich­keit auf Knopf­druck eine Sirene ertönen zu lassen und Eindring­linge sofort in die Flucht zu schla­gen, erach­te­ten 41 % der befrag­ten Perso­nen als weite­res nützli­ches Feature im Rahmen der Einbruchs­the­ma­tik.

Doch nicht nur von außen kann dem eigenen Zuhause Gefahr drohen: Mit 31 % der Nennun­gen ist die Benach­rich­ti­gung bei Ereig­nis­sen wie Feuer oder Gasaus­tritt dementspre­chend der zweit­wich­tigste Grund für den Kauf eines All-in-One-Sicherheitssystems. »Home Health« ist ebenfalls ein Thema, dass bei den Befrag­ten eine große Rolle spielt. Aufgrund einge­bau­ter Senso­rik reagie­ren moderne Smart-Home-Systeme auf Änderun­gen von Raumtem­pe­ra­tur und Luftqua­li­tät. 50 % möchten hierbei gerne die Tempe­ra­tur zu Hause messen, gefolgt von Luftqua­li­tät (31 %) und Luftfeuch­tig­keit (27 %).

Für die Mehrheit der Deutschen hat nicht nur die persön­li­che Sicher­heit im eigenen Zuhause, sondern auch die Sicher­heit des Zuhau­ses selbst oberste Priori­tät. Ausge­stat­tet mit einer 1080p HD-Kamera mit 147-Grad-Weitwinkelobjektiv, 90+ dB-Sirene, Notruf­funk­tion, Bewegungs­sen­so­rik zur Benach­rich­ti­gung bei Wahrneh­mung von Aktivi­tä­ten sowie Senso­ren zur Überwa­chung von Tempe­ra­tur, Luftfeuch­tig­keit und Luftqua­li­tät verei­nen All-in-One-Heimsicherheitssysteme ein komplet­tes Sicher­heits­sys­tem in nur einem Gerät. Diese Systeme gibt es bereits ab einem UVP von 219,00 Euro bei Media Markt, Saturn, Gravis und Apple Stores in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz sowie unter Tink.de, Amazon.de und canary.de.