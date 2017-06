Data Breach: Der Preis der verlorenen Daten

3,62 Millionen US-Dollar kostet Unternehmen eine Datenpanne im Schnitt. Das geht aus der aktuellen Ausgabe der Cost of Data Breach Study hervor, für die insgesamt 419 Unternehmen aus elf Ländern und zwei Regionen (Naher Osten, ASEAN) befragt wurden. Für Deutschland kommt die Untersuchung auf eine durchschnittliche Schadenssumme von 3,7 Millionen US-Dollar (3,4 Millionen Euro) bei Verlust oder Diebstahl von Daten. Doppelt so viel sind es in den USA (7,4 Millionen US-Dollar). Datenpannen müssen aber nicht zwingend auf Cyberkriminelle zurückgehen. In 25 Prozent der untersuchten Fälle war menschliches Versagen die Ursache. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/9914/durchschnittliche-kosten-je-datenpanne/