Der deutsche Konsumgütermarkt 2016

Zigaretten dominieren den deutschen Konsumgütermarkt

In 2016 wurden mit Zigaretten rund 20,5 Milliarden € in Deutschland umgesetzt. Das ist mehr als viermal so viel wie mit Milch umgesetzt wurde. Welche Konsumgüter sind auf dem deutschen Markt relevant? Und welche Umsätze werden durch diese Konsumgüter generiert?

Antworten liefert der Consumer Market Outlook in ihrem Report in a Page: Umsätze für die wichtigsten Konsumgütermärkte: Lebensmittel

Bekleidung

Alkoholische Getränke

und weitere

Fakten kurz gefasst:

In Deutschland ist der Markt für alkoholfreie Getränke mit einem Umsatz von etwa 18 Milliarden € in 2016 kleiner, als der für alkoholische Getränke

Die höchsten Pro-Kopf-Konsum von Bier haben die Tschechen mit 143 Liter, gefolgt von Deutschland (106 l) und Österreich (105 l)

Im Lebensmittelmarkt dominieren der Umsatz mit Fleischwaren mit 21,9 Milliarden € in 2016

Mobiltelefone sind das am stärksten wachsende Segment im Konsumgütermarkt mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 17% (2010-16), Platz zwei geht an Sportschuhe (13%)

