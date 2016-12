Der Geist des Internets der Dinge der Zukunft: das Internet der (unsicheren) Dinge 2017

Der jüngste Hype-Zyklus für neue Techno­lo­gien zeigt uns, dass das Inter­net der Dinge bisher die überzo­ge­nen Erwar­tun­gen noch nicht erfüllt hat und erst in fünf bis zehn Jahren produk­tiv werden wird. Bereits jetzt produ­ziert es jedoch einige abschre­ckende Storys. Dass jemand elf Stunden brauchte, um Wasser für seinen Tee zu kochen, ist noch mit Humor zu tragen. Alarmie­ren­der sind Berichte über den rekord­ver­däch­ti­gen DDoS-Angriff (Distri­buted Denial of Service) auf die Website des Branchen­ex­per­ten und Journa­lis­ten Brian Krebs und danach die ebenfalls rekord­ver­däch­tige Attacke auf Dyn (einen Anbie­ter von DNS-Infrastruktur, die für den Inter­net­be­trieb von Bedeu­tung ist). Durch diesen Angriff brach das Inter­net an der Ostküste der USA zusam­men, und erst kürzlich kam es zu einem Angriff auf DSL-Home-Router in Deutsch­land, durch den fast eine Million deutscher Inter­net­nut­zer offline blieben. Diese Angriffe haben alle eines gemein­sam: ungeschützte, mit dem Inter­net verbun­dene Geräte, die vom Mirai Botnet oder dessen Varian­ten befal­len wurden.

Geräte mit Inter­net­ver­bin­dung

Aus den Werbe­an­zei­gen für das Weihnachts­fest lässt sich schluss­fol­gern, dass in den kommen­den Wochen wohl viele Geräte mit Inter­net­ver­bin­dung ausge­packt werden. Außer­dem können wir davon ausge­hen, dass die Software dieser neuen Geräte nicht weniger anfäl­lig für Schad­soft­ware ist. So sieht das Gespenst des zukünf­ti­gen Inter­nets der Dinge aus. Deshalb kann ich nachts nicht schla­fen.

Kameras mit SQL-Schnittstelle, DVRs mit nicht änder­ba­ren Standard­pass­wor­ten, hackbare Sicher­heits­sys­teme für das Zuhause, deren Firmware-Konfiguration nicht aktua­li­siert werden kann, und Router, deren Konfi­gu­ra­tion sich nur über eine unver­schlüs­selte Verbin­dung authen­ti­fi­zie­ren lässt, fürchte ich mehr als jedes andere Gespenst. Die Frage lautet, was können wir tun?

Aufgrund der Gefahr immer größe­rer und schwer­wie­gen­de­rer Angriffe könnten wir die Ideen der Maschi­nen­stür­mer wieder­be­le­ben und auf Techno­lo­gien verzich­ten bezie­hungs­weise diese aktiv vernich­ten. Dadurch wäre die Gefahr etwas gebannt, dennoch ist diese »Lösung« so unprak­ti­sch wie unrea­lis­ti­sch. Natür­lich könnten wir auch von dem genauso unrea­lis­ti­schen Konzept ausge­hen, dass wir ab jetzt sorgfäl­ti­ger program­mie­ren und all diese Schwach­stel­len auf magische Weise verschwin­den.

Da zu Weihnach­ten viel geschenkt wird, biete ich Ihnen ebenfalls einige »Geschenke« an, die Sie sich selbst machen können. Zugege­ben, es sind eher kleine, prakti­sche Aufmerk­sam­kei­ten, keine übertrie­be­nen Gesten wie ein riesen­gro­ßer UHD OLED-Flachbildfernseher. Auch wenn etwas Vorbe­rei­tung notwen­dig ist, sind sie sehr robust und bieten langfris­tige Vorteile.

Security by Design

Sind Sie Produkt- oder Programm­ma­na­ger?

Lassen Sie sich von Benja­min Franklin inspi­rie­ren: »Eine Zeile Programm­code als Präven­tion sind besser als 100 Zeilen Programm­code zur Repara­tur.« Dies ist zwar eine konser­va­tive Einschät­zung, aber hier sollten wir anfan­gen. Sicher­heit sowie der Sicher­heits­le­bens­zy­klus müssen Teil Ihres Produkt­kon­zep­tes bezie­hungs­weise des MVP (der minima­len Produkt­an­for­de­run­gen) sein. Klingt kompli­ziert? Trotz­dem ist es besser und vor allem billi­ger, als es sich anhört. Immer noch skepti­sch? John Overbaugh hat unter InfoSecure.io einige nützli­che und günstige Empfeh­lun­gen für SDLC. Was die Kosten angeht, verges­sen Sie bitte Folgen­des nicht: Eine mangel­hafte Sicher­heits­prü­fung in der Verifi­zie­rungs­phase eines Produkts, die zu späten Konstruktions- und techni­schen Änderun­gen führt, ist immer noch kosten­güns­ti­ger als die Neukon­struk­tion und techni­sche Änderung eines Produkts nach der Auslie­fe­rung.

Sind Sie Entwick­ler oder Software­in­ge­nieur?

Eine schlecht imple­men­tierte Verschlüs­se­lung ist genauso schlimm wie gar keine Verschlüs­se­lung. Sie müssen selbst zum Verschlüs­se­lungs­spe­zia­lis­ten werden. Mit den folgen­den acht Übungen aktua­li­sie­ren Sie Ihre Kennt­nisse zur Software­ver­schlüs­se­lung und lernen, wie Sie Verschlüs­se­lungs­schwach­stel­len identi­fi­zie­ren, nutzen und schließ­lich vermei­den. Testen Sie, ob Ihr System geknackt werden kann, denn mit Sicher­heit wird das »rote Team« eines Dritten Ihre Software angrei­fen, daher können Sie Ihre Software auch gleich selbst testen.

Sind Sie Netzwerks­spe­zia­list oder Sicher­heits­be­auf­trag­ter, Ingenieur oder Betrei­ber?

Es wird höchste Zeit, dass Sie sich mit MANRS befas­sen. Sicher, während der Feier­tage versucht jeder, sich von seiner besten Seite zu zeigen. Aber die gegen­sei­tig verein­bar­ten Normen der Inter­net Society für Router­si­cher­heit sind ein einfa­ches Mittel, damit Sie das »I« im Inter­net der Dinge das ganze Jahr über nur von seiner besten Seite kennen lernen. Die MANRS-Empfehlungen definie­ren für die Teilneh­mer vier Aktio­nen. Jeder Netzwerk­ver­ant­wort­li­che muss die zweite Aktion unbedingt berück­sich­ti­gen: Die Blockade von Traffic mit gefälsch­ten Source-IP-Adressen. Die DDoS-Attacken im Jahre 2016 hätten leicht vermie­den werden können, wenn der Traffic von gefälsch­ten IP-Adressen schon an der Schnitt­stelle zum Inter­net abgefan­gen worden wäre.

Netzwerks­eg­men­tie­rung

Wenn Sie mehr tun wollen, sollten Sie bei Ihren guten Vorsät­zen für das neue Jahr die Netzwerks­eg­men­tie­rung nicht verges­sen. Schwach­stel­len für Geräte aus dem Inter­net der Dinge bieten eine Angriffs­flä­che und einen Einstiegs­punkt für Angriffe auf andere Teile Ihrer Infra­struk­tur. Netzwerks­eg­men­tie­rung ist keine triviale Aufgabe, aber Ihr bestes Tool, um Ihr Netzwerk vor Geräten aus dem Inter­net der Dinge zu schüt­zen, die gehackt werden können.

Letzt­end­lich ist nur eines sicher: Wie schon Ebene­zer Scrooge in der Weihnachts­ge­schichte von Charles Dickens feststellte, »werfen unsere Schritte Schat­ten der Dinge voraus, die unver­meid­lich eintre­ten werden, wenn wir daran festhal­ten.« Wenn wir weiter­ma­chen wie bisher, wird das Inter­net der Dinge zu einer gewich­ti­gen Kette, wie die seines Geschäfts­part­ners Josep Marley und der anderen Geister: »Glied für Glied, und Elle auf Elle, aus unserem eigenen freien Willen geschmie­det und getra­gen«.

Natür­lich sind das, wie Ebene­zer Scrooge erkannte, »nicht die Schat­ten der Dinge, die sein werden, sondern nur die Schat­ten der Dinge, die sein können«. Vielleicht wird das Inter­net der Dinge in der Reali­tät tatsäch­lich so gut und nützlich sein wie verspro­chen.

»Versprich mir, dass wir noch die Chance haben, diese Schat­ten der Zukunft zu ändern, die Du mir gezeigt hast.«

James Plouffe, Lead Archi­tect bei Mobile­I­ron und Techni­cal Consul­tant für die Hitserie Mr. Robot.

