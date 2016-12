Der Thermomix ist ein Milliardengeschäft

Der Hype um den Thermo­mix ist ungebro­chen. Rund 1,35 Millio­nen Exemplare des intel­li­gen­ten Küchen­hel­fers werden laut Schät­zun­gen in diesem Jahr weltweit verkauft werden. Für die in Wupper­tal ansäs­sige Vorwerk-Gruppe ist der Thermo­mix längst zum Milli­ar­den­ge­schäft gewor­den.

Im vergan­ge­nen Jahr setzte der Spezia­list für Direkt­ver­trieb von Haushalts­ge­rä­ten fast 1,4 Milli­ar­den Euro mit dem Thermo­mix um, ein Plus von knapp 50 Prozent gegen­über dem Vorjahr. Auch in diesem Jahr wird das Geschäft mit dem kulina­ri­schen Alles­kön­ner kräftig wachsen, denn der Thermo­mix ist längst zum Export­schla­ger gewor­den. Weniger als ein Drittel des Thermomix-Umsatzes erwirt­schaf­tete Vorwerk im vergan­ge­nen Jahr in Deutsch­land. Auch in Frank­reich, Italien und Spanien ist der im tradi­tio­nel­len Einzel­han­del nicht erhält­li­che Thermo­mix ein Verkaufs­schla­ger. Felix Richter

