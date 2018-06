Deutsche befürworten mehrheitlich die Digitalisierung

In Zusammenarbeit mit dem BVDW hat DCORE eine Studie zur digitalen Nutzung in Deutschland durchgeführt. Die zentrale Fragestellung der Studie lautet: Was verstehen die Deutschen tatsächlich unter Digitalisierung im Alltag und wie ist ihre Einstellung gegenüber digitalen Trends.

Die Studie belegt die zunehmende Relevanz von Smartphones. Die Deutschen sind länger und häufiger am Tag mit dem Handy online als in den Vorjahren. 46 % der Deutschen sind »always online« und immer online erreichbar.

Neben der allgemeinen Mediennutzung fokussiert sich die Studie auf die Nutzung und das zukünftige Potenzial der neuen digitalen Angebote (wie zum Beispiel Streaming oder Smart Home).

Trotz vorhandener Bedenken gegenüber einzelnen Aspekten befürworten die Deutschen mehrheitlich die Digitalisierung (63 %). »Dabei bedeutet für die Befragten Digitalisierung in erster Linie die Veränderung von Handlungsabläufen und Prozessen, die durch Connected Devices vereinfacht und beschleunigt werden. Digitale Dienste etablieren sich im Alltag, da mittlerweile fast alles online funktioniert, vom Einkaufen über Bank-Geschäfte bis hin zur Unterhaltung, zum Beispiel Video on Demand«, sagt Andrea Eckes, Geschäftsführerin bei DCORE.

Mediennutzung (Vergleich 2015 bis 2017)

Die Nutzung klassischer Medien nimmt unter der Woche im Verlauf der letzten drei Jahre stetig ab. Am Wochenende dagegen werden TV, Radio, Zeitungen und Zeitschriften weiterhin unverändert genutzt.

Unter den Geräten zur Internetnutzung bleibt der Desktop/Laptop-PC der zentrale Zugang zum Internet, wird jedoch unter der Woche weniger genutzt als in den Vorjahren. Die Nutzung der mobilen Endgeräte bleibt Wochentags gleich, während der Nutzeranteil am Wochenende angestiegen ist. Es zeigt sich eine intensivere Nutzung von Smartphones: Es wird länger und auch häufiger am Tag herangezogen als in den Vorjahren.

E-Reader und Wearables werden langsam, aber stetig, häufiger als Zugang zum Internet genutzt. Dennoch liegt die Nutzung in Deutschland noch auf einem marginalen Niveau. Der Smart-TV erfährt auch einen Zuwachs, was auf die Abschaltung des analogen Fernsehens und das steigende Angebot von Streaming-Diensten zurückgeführt werden kann.

